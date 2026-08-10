El «MSC Virtuosa» abre la semana con más cruceristas en el puerto de Vigo: hasta 20.000 en siete buques
El megacrucero italiano atracó esta mañana con 5.800 pasajeros británicos
Le seguirán Liberty of the Seas (martes), Iona (miércoles), Borealis y Carnival Legend (jueves), Spirit of Adventure (viernes) y Seven Seas Navigator (domingo)
El megacrucero italiano MSC Virtuosa dio este lunes el banderazo de salida al desfile de cruceros que espera recibir el puerto de Vigo durante la presente semana, siete en total, lo que la convierten en la más intensa de la temporada debido en gran medida al eclipse total de Sol, que ha movido a varias operadoras del sector a desplazar sus barcos a Galicia y a la costa cantábrica.
El MSC Virtuosa arribó procedente de Southampton en crucero de doce noches a las islas de Madeira y Canarias, del que disfruta una numerosa expedición de alrededor de 5.800 pasajeros británicos, que en su caso serán testigos del acontecimiento astronómico durante su estancia en Madeira, donde podrán disfrutar del oscurecimiento del astro rey de aproximadamente el 77%.
Al MSC Virtuosa le seguirán Liberty of the Seas (martes), Iona (miércoles), Borealis y Carnival Legend (jueves), Spirit of Adventure (viernes) y Seven Seas Navigator (domingo). En total las siete escalas acercarán a la ciudad a más de 20.000 pasajeros y 7.000 tripulantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las terrazas convierten el centro de Vigo en una yincana
- Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
- ¿Cómo es un día con la Panorama?: Los cantantes y el resto del equipo de la orquesta ponen sus secretos al descubierto
- La hazaña de dos abuelos de 92 y 83 años en Cíes: Mario y Alsira conquistan la isla junto a su nieto
- Dos toneladas de microplásticos llegan a la ría de Vigo cada año desde el Morrazo
- Abraham Mateo consigue dejar 'loco enamorado' al público de Castrelos
- De local comercial vacío a sala de exposiciones para 1.000 personas junto al Auditorio Mar de Vigo
- La plaza monumental de Vigo que se desmanteló y esparció por la ciudad