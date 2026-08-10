El «MSC Virtuosa» abre la semana con más cruceristas en el puerto de Vigo: hasta 20.000 en siete buques

El megacrucero italiano MSC Virtuosa dio este lunes el banderazo de salida al desfile de cruceros que espera recibir el puerto de Vigo durante la presente semana, siete en total, lo que la convierten en la más intensa de la temporada debido en gran medida al eclipse total de Sol, que ha movido a varias operadoras del sector a desplazar sus barcos a Galicia y a la costa cantábrica.

El MSC Virtuosa arribó procedente de Southampton en crucero de doce noches a las islas de Madeira y Canarias, del que disfruta una numerosa expedición de alrededor de 5.800 pasajeros británicos, que en su caso serán testigos del acontecimiento astronómico durante su estancia en Madeira, donde podrán disfrutar del oscurecimiento del astro rey de aproximadamente el 77%.

Noticias relacionadas

Al MSC Virtuosa le seguirán Liberty of the Seas (martes), Iona (miércoles), Borealis y Carnival Legend (jueves), Spirit of Adventure (viernes) y Seven Seas Navigator (domingo). En total las siete escalas acercarán a la ciudad a más de 20.000 pasajeros y 7.000 tripulantes.