Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»

Lo que iba a ser una de las noches más esperadas del verano para Estela, de 13 años y seguidora de Abraham Mateo, acabó primero entre lágrimas a las puertas de la platea de Castrelos. La menor tenía entrada para asistir el pasado viernes al concierto del cantante gaditano junto a su tía, pero ninguna de las dos pudo acceder a la zona de pago. La razón: aunque llevaban una autorización de la madre, la acompañante no era su progenitora, tutora ni guardadora legal.

La organización aplicó así la normativa vigente en Galicia. Desde el pasado mes de marzo, la Ley 6/2025 de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas prohíbe el acceso de los menores de 16 años a espacios destinados a espectáculos musicales salvo que estén acompañados por su «padre, madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal». La norma fue publicada el 7 de enero y entró en vigor dos meses después.

Las imágenes del concierto de Abraham Mateo en Castrelos / Marta G. Brea

Yolanda, madre de la niña, no discute que esa fuese la norma que tenía que aplicar el dispositivo de acceso. «Yo sé que no estoy dentro de la ley. No digo que ellos no tengan razón», insiste. Su reclamación es otra: que se estudie algún mecanismo para aquellos casos en los que los padres no puedan acompañar personalmente a sus hijos y quieran autorizar a un familiar u otro adulto responsable.

En su caso, explica, estaba fuera de Vigo por motivos laborales y había comprado dos entradas de diez euros, una para su hija y otra para la hermana de Yolanda, que sería quien la acompañaría. Prepararon incluso una autorización de la madre que la tía llevaba en el teléfono, pero en el control de acceso les indicaron que ese documento no sustituía la presencia de alguna de las personas contempladas por la ley.

«Lo que valía era venir con sus padres», resume la madre. Según relata, otras familias se encontraron esa noche con situaciones parecidas: abuelas que acudían con sus nietos y otros adultos que portaban autorizaciones escritas de los progenitores. «No fue una persona. Había mucha gente en esta situación», asegura a partir de lo que le contó su hermana.

El concierto de Abraham Mateo se celebró el 7 de agosto a las 22.00 horas y el Concello había puesto a disposición del público 5.000 reservas nominales para la zona de pago. La menor y su tía intentaron finalmente acceder por diferentes entradas del recinto sin éxito. Según Yolanda, incluso hubo asistentes que, al ver llorar a algunos niños, trataron de ayudarles, pero los controles mantuvieron el criterio de identificación.

Las imágenes del concierto de Abraham Mateo en Castrelos / Marta G. Brea

La propia madre asegura que también se requirió documentación para comprobar el parentesco. Su hermana comparte apellidos con la niña y llegó a intentar hacerse pasar por su madre, pero al comprobar el DNI los responsables del acceso detectaron que no lo era. «Le dijeron: “No, usted no es la madre”», relata.

La familia terminó aceptando la situación. Yolanda cuenta que incluso acudió la Policía después de que varias personas protestasen y que, según les explicaron los agentes, la organización estaba actuando dentro de la legalidad. «Mi hija me llamaba llorando y me decía: “Mamá, es injusto”. Y yo le decía: “Cariño, son las normas; nosotros las estamos incumpliendo”».

Mi hija me llamaba llorando y me decía: “Mamá, es injusto”. Y yo le decía: “Cariño, son las normas; nosotros las estamos incumpliendo”. Yolanda Álvarez — Madre de la menor que no pudo acceder al concierto de Abraham Mateo

Estela pudo al menos ver finalmente el concierto desde las gradas, cuyo acceso es gratuito, aunque se quedó sin utilizar las entradas compradas para la zona de pago. «Todas sus amiguitas dentro y ella fuera», lamenta su madre.

A Helena le habían dado el ok desde el Concello

El caso no fue aislado. Helena, otra de las menores afectadas, relata que acudió al concierto junto a tres amigas, todas menores de 16 años, acompañadas por la madre de dos de ellas. Según explica, antes de asistir habían llamado al Concello de Vigo para asegurarse de que podían acceder de esta forma a la zona de pago y, tras devolverles la llamada, les confirmaron que esa acompañante era válida para las cuatro menores.

Sin embargo, al llegar a la puerta norte del recinto se encontraron con una respuesta diferente. «No nos permitieron pasar por no ir con nuestro respectivo representante legal», denuncia Helena. Las cuatro jóvenes y la adulta se quedaron así fuera del concierto pese a haber adquirido sus entradas, por las que habían pagado en total 50 euros.

Helena asegura que una de sus amigas rompió a llorar ante la situación, ya que la entrada para ver a Abraham Mateo había sido su regalo de confirmación. «Nos parece indignante y una vergüenza que esto nos suceda después de haber llamado previamente y de que nos confirmasen que podíamos entrar», lamenta. Las afectadas reclaman que se aclare lo ocurrido y que se adopten medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Una norma que cambia según la comunidad

La situación no es idéntica en toda España. La regulación de los espectáculos públicos es autonómica y existen comunidades con sistemas diferentes al gallego. Uno de los ejemplos más claros es la Comunitat Valenciana. Allí, los menores de 16 años pueden acceder a salas de conciertos y espectáculos de música en directo con autorización del padre, madre o tutor legal y las correspondientes medidas de seguridad. Solo los menores de 14 años tienen que acudir necesariamente acompañados por sus progenitores o tutor legal.

Por tanto, el modelo valenciano no habría resuelto concretamente el caso de Estela, que tiene 13 años, pero sí permitiría, por ejemplo, que un adolescente de 14 o 15 años asistiese con autorización parental sin que su padre o madre tuviesen que acompañarlo físicamente.

En Euskadi la regulación es también distinta. Su Ley de Espectáculos establece prohibiciones específicas para menores en discotecas, salas de fiesta o determinados establecimientos y permite graduar el acceso por edades cuando el contenido pueda resultar inadecuado, pero no recoge una prohibición general equivalente a la gallega para que todos los menores de 16 años accedan a un concierto ordinario sin sus progenitores.

Las imágenes del concierto de Abraham Mateo en Castrelos / Marta G. Brea

Ese distinto tratamiento autonómico es precisamente el terreno sobre el que Yolanda plantea su petición. No reclama que se ignorase la norma aquella noche, sino que se cree una fórmula reglada para delegar el acompañamiento en un adulto de confianza: una autorización formal, identificada y comprobable que permita a un tío, una abuela u otra persona hacerse responsable del menor cuando los progenitores no puedan estar presentes.

«Que hubiese un papel que tú pudieses rellenar, algo que ellos pudiesen comprobar para poder llevar a la niña otra persona y que no volviese a suceder», resume. «Hay casos de niños que no pueden ir con sus padres. Simplemente pedimos que se busque una solución».