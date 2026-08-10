Los hoteles de Vigo cuelgan el cartel de «completo» para el día del eclipse

Las conversaciones banales que surgen en ascensores y otros espacios de espera se centran estos días en un tópico único. El mal tiempo o el calor quedan momentáneamente descatalogados, para dar paso a las charlas sobre el eclipse. Y es que apenas quedan 48 horas para que ocurra este fenómeno único.

Galicia es un enclave óptimo para poder verlo, aunque en el caso de Vigo ocurrirá al 99%. Eso sí, la previsión meteorológica jugará a nuestro favor, no como en otras zonas como A Mariña lucense, donde se prevé que el cielo esté encapotado. Aprovechando el momento y las previsibles buenas temperaturas, muchos reservaron la fecha y optaron por la ciudad olívica. Ahora, encontrar alojamiento es misión imposible. Según la plataforma Booking, el 96% de las plazas ya están ocupadas.

Las opciones que quedan, para una familia de cuatro personas, no bajan en ningún caso de los 200 euros por noche. Las más costosas superan los 600 euros y hay varios barcos «hotel» que cobran hasta 1.300 euros por 24 horas, según lo lujoso que sean sus camarotes.

Desde la calle Lepanto, los siete hoteles que se suceden dicen estar llenos en su práctica totalidad. Desde el Ogalia, en el número 10, explican que llevan meses con todo reservado para el eclipse, tanto el 12 como el 11. «Vemos que se aprovecha para hacer turismo por la zona, además de ver el fenómeno», apuntan. En su vecino Agua de Mar pasa lo mismo y también en hotel Arias, aunque indican que en agosto suelen tener mucha actividad por el verano. Pasa lo mismo en el Zenit, que no tienen ni un hueco hasta el 20 de agosto. En otros, como el Arsus, todavía tienen libres dos habitaciones, pero cuentan con tenerlas llenas para el día señalado.

Vigo enlaza así una semana más de gran ocupación, todavía con resaca de O Marisquiño. El regidor atribuyó parte del movimiento a la celebración de distintos acontecimientos culturales y deportivos. Entre ellos, citó la representación de la ópera Nabucco en el Auditorio de Castrelos, que reunió el domingo a más de 12.000 espectadores, así como el concierto de Abraham Mateo del viernes.

Caballero aprovechó también para reivindicar la aportación municipal de 1.350.000 euros a O Marisquiño, al tiempo que señaló que ni la Xunta ni la Deputación participan en su financiación. El alcalde volvió a destacar así el peso de la actividad cultural y de ocio en la llegada de visitantes y defendió el papel de Vigo como destino turístico de referencia en el noroeste peninsular.

Refuerzo ferroviario

La previsión de movimiento también ha llevado a Renfe a reforzar sus servicios en Galicia y en la ciudad olívica. La compañía ampliará la capacidad de los trenes del eje Atlántico, especialmente en la conexión entre Vigo Urzaiz y A Coruña, una de las principales alternativas para desplazarse por la comunidad durante la jornada. Las plazas habituales, que se ofrecían de entrada, están en su mayoría agotadas, sobre todo las de la mañana.

En concreto, los servicios Vigo-A Coruña de las 6.34, 10.40 y 17.40 horas, y los de regreso desde A Coruña a las 15.00 y 21.40 horas, circularán en doble composición. La medida permitirá añadir unas 1.400 plazas a la oferta habitual. Renfe también reforzará el personal de atención en las estaciones gallegas ante el incremento previsto de viajeros y recurrirá a trenes de mayor capacidad en aquellos servicios en los que se espere una mayor afluencia.