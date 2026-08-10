La Diputación aprueba el convenio para la transformación de la calle Doctor Carracido

La transformación de la calle Doctor Carracido empieza a tomar forma. La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobará este viernes el convenio con el Concello de Vigo que permitirá destinar tres millones de euros a la humanización de esta vía. La institución provincial asumirá cerca del 70% de la inversión, con una aportación de 2,2 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento completará la financiación.

El acuerdo permitirá avanzar en un proyecto que contempla una renovación integral de la calle, con el objetivo de ganar espacio para los peatones y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad. Las obras tendrán un plazo de ejecución de doce meses. La actuación incluye la ampliación y renovación de las aceras, el asfaltado completo de la calzada, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la renovación de las infraestructuras subterráneas. También está prevista la mejora de la iluminación y una intervención general sobre el espacio público.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, anunció el próximo visto bueno al convenio y reivindicó el papel de la institución provincial en la financiación de proyectos en Vigo. «Nadie puede negar nuestro compromiso, nuestra disposición y nuestra mano tendida a todas las administraciones: nosotros ofrecemos soluciones, aprobamos proyectos y convenios», señaló.

El convenio de Doctor Carracido se suma al acuerdo remitido ya al Concello para abordar la reforma de Rosalía de Castro. La Diputación asegura que mantiene comprometidos más de 47 millones de euros para distintas actuaciones en la ciudad.

El anuncio de la inversión en Doctor Carracido estuvo acompañado de un nuevo llamamiento al Concello para desbloquear otros acuerdos pendientes. Sánchez recordó que la Diputación está a la espera de que el Ayuntamiento motive la prórroga del convenio firmado en 2024 para financiar las obras de la Finca Matías y permitir que la comisión de seguimiento pueda tramitarla.

Según los cálculos de la vicepresidenta, Vigo tiene actualmente pendientes de formalizar 7,5 millones de euros con la Diputación: los cinco millones correspondientes al convenio de este año y otros 2,5 millones vinculados a la Finca Matías. Sánchez insistió en que el dinero está reservado en las cuentas provinciales y reclamó al Concello que complete los trámites necesarios para poder disponer de él.