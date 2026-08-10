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Detenido en Vigo por agarrar del cuello a su madre, zarandearla, tirarla al suelo y arrastrarla por el pelo

El presunto autor de los hechos, ocurridos en una vivienda de Teis, es un varón de 27 años

Vista general del barrio de Teis.

Vista general del barrio de Teis. / Marta G. Brea

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Marta Clavero

Marta Clavero

La Policía Local de Vigo detuvo a un varón de 27 años como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar después de que supuestamente agrediese a su madre en una vivienda de Teis.

La intervención policial se produjo después de que una vecina alertase a los agentes al escuchar un fuerte altercado procedente del inmueble. Cuando los policías llegaron al domicilio recabaron las versiones de los implicados y de una testigo, la pareja del detenido, que se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos.

Según el relato recogido por los agentes, el hombre habría agarrado del cuello a su madre, la habría zarandeado y tirado al suelo para posteriormente arrastrarla por el pelo. La mujer, de 50 años, presentaba hematomas y arañazos visibles, lesiones que, según consta en el atestado policial, resultaban compatibles con la narración ofrecida tanto por la víctima como por la testigo.

La madre manifestó además que los episodios violentos por parte de su hijo se vienen produciendo de forma continuada desde marzo de 2025. Los agentes constataron asimismo la existencia de problemas de convivencia previos.

En su atestado, la Policía Local hace constar también que el detenido estaría siguiendo tratamiento y que presenta episodios en los que suele mostrarse violento.

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Ante los indicios apreciados y las lesiones observadas en la víctima, los agentes procedieron finalmente a la detención del joven como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar.

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