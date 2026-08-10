Cruz Roja pide escuchar a los jóvenes de Vigo y Pontevedra antes de decidir sobre su futuro

Vivienda, empleo, salud mental, educación, igualdad o sostenibilidad. Son algunos de los asuntos que condicionan el día a día de los jóvenes y sobre los que se toman decisiones que afectan directamente a sus vidas. Sin embargo, Cruz Roja considera que esa realidad no siempre se aborda contando con quienes la viven en primera persona. Por ello, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, que se celebra este martes 12 de agosto, la organización reclama que los jóvenes de Vigo, Pontevedra y del resto de la provincia tengan voz efectiva en las políticas que determinan su presente y su futuro.

Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha la campaña «Para hablar de juventud, cuenta con la juventud», una iniciativa que durante agosto llevará a distintos espacios de participación actividades destinadas a escuchar las experiencias, preocupaciones y propuestas de las nuevas generaciones.

La campaña pretende alejarse de la participación meramente simbólica. La organización defiende que consultar a los jóvenes no debe ser un trámite puntual, sino que sus aportaciones deben incorporarse después a las decisiones. Una reivindicación especialmente relacionada con cuestiones como el acceso a la vivienda o al empleo, dos de los ámbitos que más condicionan la autonomía de las nuevas generaciones.

La iniciativa tendrá presencia en calles, centros educativos, entidades colaboradoras y espacios de Cruz Roja, donde se crearán puntos de encuentro para que los jóvenes puedan trasladar sus inquietudes y plantear propuestas. Las experiencias recogidas en los distintos territorios servirán posteriormente para elaborar una visión conjunta sobre las necesidades y expectativas de la juventud y orientar las futuras actuaciones de Cruz Roja Juventud.

La organización pone además el foco en una realidad que, a su juicio, desmonta la imagen de una juventud desinteresada o alejada de la participación social. El último Eurobarómetro sobre Juventud y Democracia señala que el 49% de los jóvenes europeos participó durante el último año en alguna acción destinada a promover cambios sociales, como firmar peticiones, participar en movilizaciones o contactar con representantes públicos.

En Cruz Roja, esa implicación se tradujo en 15.631 jóvenes vinculados a Cruz Roja Juventud durante 2025. La organización considera que esta cifra evidencia que existe una generación dispuesta a implicarse y contribuir a transformar su entorno, aunque reclama que esa participación tenga también una traducción en las instituciones y en las políticas públicas.

En el caso de Vigo y Pontevedra, la campaña pretende abrir precisamente esos espacios de escucha y participación para que los jóvenes puedan poner sobre la mesa sus propias prioridades. La organización recuerda que no basta con hablar de la juventud: también hay que contar con ella cuando se diseñan las respuestas a los problemas que afectan a su vida cotidiana.

Cruz Roja defiende que incorporar esta perspectiva permite mejorar las políticas públicas y construir comunidades más inclusivas y cohesionadas. Y lanza, con motivo del 12 de agosto, un mensaje claro: los jóvenes no son solo el futuro, sino también protagonistas del presente.