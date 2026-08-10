El criterio detrás del espectáculo: así se juzga en O Marisquiño

¿Son aquellos trucos o saltos que despiertan los aplausos más grandes del público los mejor puntuados? No tiene por qué. La espectacularidad que ven los aficionados no va de la mano con ganar. Y es que no siempre el que gana es el que ha hecho el truco más difícil, sino el más constante o mejor ejecutado.

Alain Goicoechea en Skate y Lino Míguez en BMX son dos de la treintena de jueces con los que cuenta O Marisquiño. Su papel es fundamental, porque aunque muchos asociemos el festival al ocio o a la espectacularidad, no hay que olvidar que es un campeonato y que los deportistas se juegan más que los premios, su prestigio. «Tenemos que estar muy atentos y pendientes de cada truco; con cada uno tiene que ir anotando todo: si toca el suelo con el pie; la altura, cuanta más mejor; aprovechar los módulos y obstáculos; también la velocidad; que tenga buenas líneas, buen flow... A partir de ahí vas descontando o sumando puntos», explica Míguez, con varias ediciones y campeonatos ya a su espalda.

La altura es un factor clave en la puntuación de un truco. / Pablo Hernández Gamarra

Reconoce que no siempre los aplausos del público corresponden con los trucos que más puntos se llevan. «Entiendo que a la gente le pueda sorprender determinado truco, pero nosotros tenemos que mirar muchos otros aspectos», cuenta el experto.

Además, todo tiene que estar muy bien anotado, los puntos de cada truco, porque aunque no es habitual tampoco resulta extraño que un deportista los reclame. «Sobre todo en semifinales o finales, cuando uno se queda fuera de la siguiente ronda, sí pregunta. También los deportistas quizás de más nivel son los que más las visualizan para saber en qué fallaron o porqué, ya para ellos sí es importante ganar», recuerda Miguéz.

Este año, a su criterio, la coincidencia de este Marisquiño con la celebración de otros eventos deportivos mermó la presencia de grandes nombres del BMX y el patín. «Quizás a nivel internacional sí ha quedado un poco cojo. Pero el nivel general de O Marisquiño es muy bueno, y también decir que tiene una cantera potente», amplía.

Originalidad

En el caso del Skate, los criterios por los que se decantan los jueces tienen que ver tanto con mantener la postura y caer completamente encima del truco, no tocar con el pie, hacerlo con velocidad y que la ronda tenga continuidad. Y sobre todo, la originalidad. «Sí puede resultar algo tedioso ver siempre los mismos trucos, por eso algo diferencia se valora también claro», añade el juez de O Marisquiño.