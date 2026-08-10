Los colegios públicos de Vigo estrenan curso con más de 250.000 euros en mejoras

Los colegios públicos de Vigo afrontarán el nuevo curso, que comenzará el próximo 9 de septiembre, con mejoras realizadas durante el verano por el Concello, que ha invertido más de 250.000 euros en las actuaciones más destacadas. Los trabajos se han desarrollado en los centros de Frián-Teis, Cabral, Otero Pedrayo, Calvario, Seis do Nadal, Emilia Pardo Bazán, Valadares-Sobreira, Valle-Inclán, Balaídos y Javier Sensat.

Las obras han incluido actuaciones en instalaciones y pistas deportivas, patios, circuitos de seguridad vial, vestuarios, aseos y espacios destinados al alumnado y al profesorado. El alcalde, Abel Caballero, aseguró que los centros estarán preparados para el inicio de las clases.

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VigoNature

El Concello también ha adjudicado por 130.000 euros para dos años el programa de actividades educativas de VigoNature, que busca consolidar el antiguo zoológico como un espacio de educación ambiental. La programación incluirá aulas didácticas, actividades de divulgación y sensibilización, celebraciones y campamentos. El recinto cuenta con zonas verdes, aulas, auditorio, planetario, reptilario, invernadero y una casa en los árboles.