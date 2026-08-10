Caballero reclama a la Xunta que actúe ante los problemas de limpieza y mantenimiento de la estación de autobuses

La nueva estación de autobuses de Vigo vuelve a situarse en el centro de las críticas del Concello. El alcalde, Abel Caballero, denunció este lunes los problemas que, según aseguró, presenta actualmente la terminal, con deficiencias de limpieza y mantenimiento y fallos en algunos de sus servicios.

«No hay aseos, no funcionan los paneles de horarios y hay basura», afirmó Caballero, que aseguró que los usuarios de la estación se ven obligados a desplazarse hasta Vialia para poder utilizar los baños. Ante esta situación, el regidor reclamó a la Xunta una intervención «inmediata» y advirtió de que el estado de las instalaciones podría acabar generando «un problema serio de salubridad». Concretamente, la semana pasada remitió una carta a la administración autonómica para que adopte las medidas necesarias.

La situación de la terminal se suma, además, al problema de las personas sin hogar que utilizan sus instalaciones para pasar la noche. Caballero aseguró que hay personas que duermen tanto en la nueva estación como, en algunos casos, en la antigua terminal de autobuses de la Avenida de Madrid, y reclamó a la Xunta que habilite una alternativa para ellas.

«La opción no es ignorarlo, tienen que buscar una solución habitacional», señaló el alcalde, que planteó como posibles alternativas una pensión, un hostal o una vivienda. Caballero defendió que la atención a estas personas debe contar con una respuesta de la administración autonómica.

El alcalde volvió a poner el foco en la estación al comparar su estado con la transformación que ha experimentado en los últimos años todo su entorno. Una zona en la que se encuentran Vialia, el edificio del HALO, la Praza de Vialia, la Praza da Estación y la renovada calle Lepanto.

«Tenemos Vialia, el HALO, Plaza de la Estación o la calle Lepanto, y lo peor de todo ese entorno es la estación de autobuses de la Xunta», afirmó.

Caballero incidió en que la terminal constituye una de las principales puertas de entrada a Vigo y consideró que su estado no se corresponde con la transformación llevada a cabo en el entorno de la estación ferroviaria. Por ello, reclamó al Gobierno gallego que intervenga tanto para corregir las deficiencias de funcionamiento y mantenimiento que denuncia el Concello como para dar una respuesta a las personas que pernoctan en las instalaciones.