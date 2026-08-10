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El BNG propone una red de espacios urbanos para prolongar el efecto de O Marisquiño todo el año

La estrategia «Pulso Urbano» plantea instalaciones para skate y BMX, locales de creación, formación gratuita y una agenda estable de actividades en barrios y parroquias

Prueba de O Marisquiño el pasado fin de semana.

Prueba de O Marisquiño el pasado fin de semana. / Pablo H. Gamarra

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R. V.

El BNG quiere aprovechar el tirón de O Marisquiño para extender la cultura y los deportes urbanos a todo el año. La formación nacionalista propone al Concello poner en marcha la estrategia «Pulso Urbano», un plan que combinaría nuevos espacios públicos, formación gratuita y una programación estable con el objetivo de convertir Vigo en la «capital gallega de la cultura y el deporte urbanos».

La propuesta parte de la proyección que acontecimientos como O Marisquiño proporcionan a la ciudad, pero plantea ir un paso más allá y transformar ese fenómeno puntual en una política municipal permanente. «Temos talento, temos creatividade e temos unha identidade urbana moi potente. O que falta é unha política pública que o acompañe e potencie», defiende el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas.

El plan se articula alrededor de tres grandes líneas de actuación. La primera pasa por crear y mejorar una red municipal de espacios destinados a la práctica deportiva y la creación cultural. El Bloque propone ampliar y acondicionar instalaciones para skate, BMX y otras disciplinas, pero también habilitar dependencias municipales para ensayos, producción musical, creación audiovisual o arte urbano.

Dentro de esa misma estrategia plantea recuperar espacios actualmente infrautilizados para destinarlos a proyectos promovidos por jóvenes y colectivos creativos de la ciudad.

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El segundo eje consiste en desarrollar un programa permanente de formación y ocio con talleres y actividades gratuitas. La propuesta incluiría clases de skate, BMX, danza urbana, música, DJ, producción audiovisual o grafiti, entre otras disciplinas.

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