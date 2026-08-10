Casi 300 profesores quieren intercambiar su destino para dar clase en Vigo

El pasado 3 de agosto estaba marcado en el calendario de todos los profesores y maestros que esperaban destino para el curso 2026/2027 que arranca en poco menos de un mes. Tras la publicación del CADP (Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales), cada docente ya sabe en qué colegio e instituto dará clase este año lectivo... pero no todos están conformes.

Para ello cuentan con las permutas, un intercambio provisional de plazas entre el personal funcionario docente que comparte especialidad y cuerpo (Infantil y Primaria o Educación Secundaria). A través de la web profesoradogalicia.com se puede acceder a las plazas que estos funcionarios ofrecen a cambio de otro destino que les interese más. Y uno de los más frecuentes es la comarca de Vigo, a pesar de haber sido escenario de hasta siete movilizaciones a lo largo de este recién terminado curso escolar.

Hasta el día de ayer se había publicitado en esta web un total de 1.043 permutas de las cuales casi 300 (275 en total) tenían como destino «cualquier centro» de Vigo o su área. Dicho de otra manera, uno de cada tres profesores que buscan un cambio de destino quieren impartir clases en un colegio e instituto del entorno vigués.

Es la propia ciudad olívica la que acumula más permutas, concretamente 94 docentes han pedido intercambiar su plaza con el de otros profesores a los que sí les ha tocado Vigo como destino para este próximo curso. Le siguen Redondela con 26, Mos con 21, Nigrán con 18 y Porriño con 17.

Por la contra, otro medio centenar de profesores que sí tienen Vigo como destino para el curso que viene buscan otros destinos fuera del municipio, tanto en enseñanzas obligatorias como para centros de Formación Profesional. Son los propios docentes los que tienen que buscar a los profesores con los que intercambiar su plaza mientras que la Dirección Xeral será la que autorice o no dicha permuta.

Plazos

La Xunta abrió el plazo para presentar estas solicitudes de intercambio el pasado 4 de agosto y estará vigente hasta el día 17 de agosto, como primer plazo. En el segundo periodo, del 1 al 4 de septiembre, solo podrán participar del proceso de permuta aquellos docentes que no participaron de la primera.

Para solicitar este intercambio, los dos o más interesados deben pertenecer al mismo cuerpo, que la plaza corresponda a la misma especialidad (en este caso, también se entiende que deben tener el mismo perfil lingüístico) y que vayan a desempeñar su función docente en el centro educativo durante el curso, de modo que no podrá concederse al profesorado que desempeñe su puesto de trabajo en régimen de comisión de servicios. Las personas con comisión de servicios por motivos de salud o de conciliación no pueden permutar.

Cada persona que desee permutar deberá presentar una solicitud en la que deberán constar los datos de la persona con la que quiera solicitar el intercambio de plaza.