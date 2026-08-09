Saltos con «flow» (y de récord) en O Marisquiño

No hay techo para O Marisquiño. Aún no habían arrancado todas las finales previstas para el último día del festival este domingo que desde la organización ya daba algunas píldoras para la futura edición: «Ya está en marcha y habrá sorpresas». Para sorpresa de nadie, y nunca mejor dicho, porque si algo tiene O Marisquiño, uno de los referentes nacional e internacional del deporte y cultura urbana es que se reinventa año tras año para ofrecer a espectadores y deportistas un mayor nivel de espectacularidad y calidad.

Y en esta 26ª edición lo han vuelto a hacer. Si hay dos palabras con las que definir estos últimos cuatro días en la playa de Samil son «récord» y «fidelización». La primera, porque no se había llegado a la media tarde del domingo cuando el volumen de facturación en todo el village y puestos de O Marisquiño ya habían rebasado, y con creces, a las del año anterior. Y la segunda, porque el público ya aceptó el entorno del arenal vigués como escenario definitivo y único del evento después de las dudas iniciales. «He notado una fidelización del público con Samil. No solo acostumbrase, sino que ya gusta el sitio de verdad. La gente viene, los buses funcionan y no hay ese rechazo a tener que desplazarse a Samil. La gente viene y la ves contenta» explica el director y fundador de O Marisquiño, Carlos Domínguez «Pity».

O Marisquiño

Sus palabras eran fácilmente demostrables. Bastante con mirar durante todo el fin de semana las gradas y sobre todo el paseo, que aglutinaba a tanta gente que se dirigía a la playa como los que hacían una parada para apreciar los saltos, trucos y bombas de los riders, skaters o jugadores de las ocho disciplinas del festival. Y todo sin olvidar la música, con un cartel que animó a disfrutar tanto de día como de noche en el arenal.

Internacionalización

Lo que a criterio de «Pity» más le ha llamado la atención de esta edición es la internacionalización no tanto de los deportistas sino del público. «Nos lo comentaban los hoteles, tenían mucho huésped extranjero y no eran familias de deportistas, sino público que venía a disfrutar de O Mariquiño. Sobre todo les atrae mucho a ciudadanos de Sudamérica, en especial venezolanos y mexicanos, hay un público muy amplio que aprovechan también para visitar Vigo o Galicia, pero vienen por O Marisquiño», cuenta el director del festival.

R. V.

El único «pero», como viene siendo habitual, fueron las altas temperaturas que acompañaron especialmente durante la jornada del domingo. Y es que la falta de zonas de sombra en el entorno de las pistas o gradas motivó que más de uno usase sus sombrillas de playa para protegerse del sol, como se vio a diario en las gradas. Con todo, el buen tiempo animó a estar y disfrutar de una jornada veraniega y deportiva en Samil, aunque el viento obligase a suspender las semifinales de BMX en su modalidad de Park, y todos los clasificados pasaron a la final que se celebró en la mañana del domingo.

Y qué decir de los deportistas, al final protagonista y alma mater de O Marisquiño. Cada vez las competiciones gustan más quizás porque el público comienza a volverse un erudito de los deportes urbanos y también en gran parte al carisma que ponen los speakers de cada disciplina con cada truco y contexto.

El vigués Saúl Vilar posa con sus tres premios junto a Abel Caballero / FdV

Solo hacía falta ver cómo en la final de BMX Street, se rompían la garganta para animar al vigués Saul Vilar, ya estrella de esta disciplina que con la rodilla fastidiada y vendada, logró hacer en sus tres intentos trucos espectaculares.Y esta vez hizo historia: Saúl Vilar se convirtió en el primer vigués en ganar la competición de BMX de O Marisquiño, un triunfo inédito al que añadió otros dos premios durante el festival. «Jefe, empieza tu tiempo», le gritaban desde la megafonía. Junto a él otros nombres como los de David León o Eduardo Rodríguez sonaron con fuerza entre los asistentes.

Precisamente este auge de deportistas jóvenes es otro de los puntos fuertes a destacar de O Marisquiño por parte de su organización. «Somos una pantalla para ellos, un puente para darse a conocer y despuntar. También en Skate, diría que nosotros junto al de Tampa, Florida, y otro en Europa somos los tres eventos predilectos de los jóvenes más desconocidos», reconocía Carlos Domínguez «Pity».

Así, tras casi 96 horas de O Marisquiño, el evento se despide de Samil hasta el año que viene. Ya queda un día menos para la 27ª.