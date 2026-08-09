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O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados
Sigue a través de la web de FARO las pruebas, anécdotas y multimedia del festival urbano celebrado en Samil
O Marisquiño 2026 convierte esta semana a Vigo en la capital de los deportes y la cultura urbana. La 26ª edición del festival se celebra del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con la playa de Samil como epicentro de la programación y actividades repartidas por otros puntos de la ciudad.
Más de 1.500 deportistas de una treintena de países participarán en las competiciones de skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, FMX, breaking y baloncesto 3x3. El descenso urbano volverá a recorrer las calles del centro de Vigo, mientras que Samil concentrará la mayor parte de las pruebas, los conciertos, las sesiones de DJ y las actividades familiares.
Sigue en este directo de FARO toda la última hora de O Marisquiño 2026: horarios y programa de cada jornada, las mejores imágenes de cada prueba, actuaciones musicales, protagonistas, recomendaciones y resultados. También informaremos en tiempo real sobre el tráfico, los accesos a Samil, el transporte público y cualquier cambio o incidencia relacionada con el festival.
Lucas Aguiar
Curvas, saltos y adrenalina a pie de calle en el descenso urbano de O Marisquiño
Este sábado, el descenso de O Marisquiño convirtió de nuevo el casco urbano en una pista en la que los riders tuvieron que combinar velocidad, técnica y precisión para completar un recorrido que presentó algunas novedades respecto a la pasada edición. Entre los favoritos partían los ganadores de 2025, Adrien Loron y Sara Yusto, que defendían sus títulos. El francés tenía como principal rival al gallego Marco Veiga, mientras que en categoría femenina destacaba la presencia de la chilena Fernanda Gildemeister, campeona nacional en 2024 y con experiencia en la Copa del Mundo UCI.
Jon Zabala
La NBA se deja ver en O Marisquiño
Entre la multitud de aficionados que abarrotaban los asientos junto al mar se encontraba Sergio de Larrea, una de las perlas con mayor proyección del baloncesto español que jugará la próxima temporada en los Dallas Mavericks de la NBA tras haber sido drafteado en el puesto número 25.
Lucas Aguiar
Curvas, saltos y adrenalina a pie de calle en el descenso urbano de O Marisquiño
Adrien Loron repitió victoria con un tiempo de 02:07,013, mientras que en la categoría femenina la chilena, Fernanda Gildemeister dió la sorpresa y venció a la benaventana —y campeona de las pasadas 3 ediciones— Sara Yusto. Con un tiempo de 02.25,693, la chilena alzó los brazos al cielo en el puerto de vigo por primera vez en su carrera.
Las mejores fotos de la jornada de este sábado en O Marisquiño
Las mejores imágenes de la jornada central de O Marisquiño 2026, con toda las competiciones en Samil y en el Casco Vello y la mejor cultura urbana que ha invadido la ciudad de Vigo.
Lucas Aguiar
Los platos también compiten: los mejores DJs de España y Portugal se enfrentan en O Marisquiño
O Marisquiño suma este año una nueva disciplina a su programación: el DMC Iberia, una de las grandes competiciones internacionales de turntablism, que celebrará sus finales este domingo en Vigo. Los especialistas pondrán a prueba su técnica, creatividad y capacidad para llevar el turntablism al límite.
Lucas Aguiar
Carolo, rider vigués de MTB: «Calma, tranquilidad y paciencia; las mejores cosas llegan paso a paso»
Miguel «Carolo» Guerrero, rider vigués de MTB freestyle y uno de los grandes referentes locales de O Marisquiño , ha convertido el festival en el escenario donde cumplió el sueño que comenzó siendo un niño, proclamándose ganador de la prueba en 2022 y actualmente compitiendo por todo el mundo.
Jon Zabala
Jed Mildon, récord Guinness neozelandés del BMX, se sincera en Vigo: «Me veréis aquí hasta que aguante el cuerpo, en nuestro deporte no hay límites»
A pesar de que el viaje desde Nueva Zelanda supone trasladarse a la otra punta del planeta, Jed Mildon asegura que O Marisquiño es una cita ineludible en su calendario anual. El récord Guinness neozelandés destaca el gran atractivo del evento y el clima de la ciudad , señalando que la distancia no es un impedimento cuando se trata de regresar a Vigo: «Es el lugar más lejano de casa al que puedo ir, es un vuelo larguísimo pero es una fecha que tengo todos los años marcada en el calendario, me encanta venir aquí».
R. V.
Galería
Caballero repite "outfit" en su segunda visita el festival
El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acudió por segundo día consecutivo al entorno de la playa de Samil presumiendo de equipación "exclusiva". El regidor repitió el outfit elegido para el inicio de los enternamientos: la camiseta blanca especial que Celta y O Marisquiño lanzaron juntos este jueves.
Pablo Hernández Gamarra
GALERÍA DE FOTOS
Primera jornada de competición
Las pistas y rampas de Samil comienzan a vibrar. Las clasificatorias de la primera jornada de competición de O Marisquiño comenzaron a poblar las zonas de competición y público del festival... bajo un sol de justicia.
Puedes ver aquí la galería completa en este enlace.
Lucas Aguiar
Freestyle
Bienvenido Aguado: «Si mi 100% es el 60 de otros días, voy a dar ese 60 que es mi 100%»
Bienvenido Aguado es uno de los referentes del freestyle MTB en España y un habitual de las competiciones internacionales más importantes. Para él, regresar a O Marisquiño siempre es un aliciente por el ambiente que se respira. El rider explica que, más allá de la competición, disfruta especialmente de reencontrarse con amigos y convivir con deportistas de otras disciplinas. «La vibra es bastante única aquí», afirma, destacando que el evento permite compartir experiencias con skaters, pilotos de motocross y otros atletas con los que forman «una crew bastante sólida».
En ese sentido, considera que el festival vigués va mucho más allá del espectáculo deportivo. Acostumbrado a competir en citas internacionales de primer nivel, como Red Bull Rampage, Aguado señala que O Marisquiño posee una identidad propia. Aunque reconoce que otros eventos cuentan con una gran tradición y afición, defiende que en Vigo se vive una experiencia diferente, donde el objetivo principal es disfrutar. «Es un evento en el cual se puede tener muy buenos recuerdos sin tener que tener esa competitividad», resume, convencido de que «aquí uno se divierte sí o sí».
Para Aguado es importante saber gestionar las emociones cuando fallas un truco, una parte inevitable en una disciplina donde el riesgo es constante. Su forma de afrontar una mala actuación pasa por tener la conciencia tranquila de haber dado todo lo que tenía. Para ilustrarlo utiliza una reflexión de Rafa Nadal: «Si mi 100% es el 60 de otros días, voy a dar ese 60 que es mi 100%», asegura. Desde esa perspectiva, considera que el freestyle nunca ofrece garantías absolutas de éxito y que las caídas o los fallos forman parte del proceso. «Duele, pero hay que ser realista, y mientras no me haya hecho daño hay que tirar para delante», señala.
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