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O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados

Sigue a través de la web de FARO las pruebas, anécdotas y multimedia del festival urbano celebrado en Samil

Las mejores imágenes de la primera jornada de competición de O Marisquiño 2026 en Samil

Las mejores imágenes de la primera jornada de competición de O Marisquiño 2026 en Samil

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Las mejores imágenes de las dos primeras jornadas de O Marisquiño 2026 en Samil / Marta G. Brea

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R. V.

Vigo

O Marisquiño 2026 convierte esta semana a Vigo en la capital de los deportes y la cultura urbana. La 26ª edición del festival se celebra del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con la playa de Samil como epicentro de la programación y actividades repartidas por otros puntos de la ciudad.

Más de 1.500 deportistas de una treintena de países participarán en las competiciones de skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, FMX, breaking y baloncesto 3x3. El descenso urbano volverá a recorrer las calles del centro de Vigo, mientras que Samil concentrará la mayor parte de las pruebas, los conciertos, las sesiones de DJ y las actividades familiares.

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Sigue en este directo de FARO toda la última hora de O Marisquiño 2026: horarios y programa de cada jornada, las mejores imágenes de cada prueba, actuaciones musicales, protagonistas, recomendaciones y resultados. También informaremos en tiempo real sobre el tráfico, los accesos a Samil, el transporte público y cualquier cambio o incidencia relacionada con el festival.

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