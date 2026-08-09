Las manos fuera del móvil pero el pie en el acelerador: la velocidad copa el 60% de las multas en Vigo

Este pasado mes de julio se cumplieron 20 años de la entrada en vigor del carné por puntos en España, una de las medidas más relevantes para garantizar la seguridad en las carreteras. ¿Ha funcionado? Atendiendo al número de sanciones y puntos perdidos, los conductores siguen sin estar lo suficientemente concienciados. Y es que las últimas estadísticas de la DGT ratifica que los vigueses perdieron 24.205 puntos al volante frente a los escasos 19.000 en 2014, el año más antiguo del que disponen estas estadísticas publicadas por Tráfico.

Este incremento tiene una doble lectura; no todo obedece a una irresponsabilidad o imprudencia del piloto, sino también el aumento de controles y vigilancia en las carreteras: estadísticamente, a más pruebas de detección de alcohol o drogas, radares o cámaras, más posibilidades de sanción.

Con todo, el paso de los años ha hecho que los conductores se concienciaran de los peligros al volante de distinta manera. Por ejemplo, el uso del móvil mientras se circula empieza a calar y las sanciones y puntos detraídos por esta práctica han caído: de 2.841 en 2014 a los actuales 2.190. No es un descenso muy notable pero sí denota que las campañas o el incremento del castigo ha tenido su efecto.

Al igual que no respetar los semáforos. Cuando en 2014 los puntos perdidos por esta práctica sumaban 3.000 (lo que equivale a 739 sanciones), en la actualidad esta cifra se ha reducido a poco más de 1.000.

En cuanto al consumo de alcohol y drogas, los datos no permiten una comparativa real ya que las campañas y controles se han multiplicado en esta década. Por ejemplo, en 2014 los conductores solo perdieron 72 puntos frente a los 2.070 actuales. En el caso del alcohol, se registraban entonces sanciones que equivalían a la pérdida de 1.280 puntos frente a los 3.080 actuales.

Frente a estos datos llega el exceso de velocidad. No solo es la infracción que genera un mayor número de sanciones y puntos detraídos, sino que también se incrementó con el paso de los años.

De los 24.205 puntos detraídos en Vigo durante el año 2024, según los datos ya consolidados de la DGT publicados a principios del mes de agosto, más de la mitad, concretamente 14.030 se corresponden con superar el límite de velocidad en todas sus sanciones: 9.688 con dos puntos (superar en 20 km/h la velocidad permitida), 3.120 con 4 puntos (superar hasta en 40 km/h) y 1.272 con 6 puntos (por rebasar en hasta 50 km/h los límites permitidos).

Diez años atrás, los puntos detraídos por este exceso de velocidad se contaban en 9.700, mientras que por ejemplo en 2023 fueron 11.094, ya con una cifra de radares muy similar a los actuales.