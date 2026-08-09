El freestyle español habla y vibra con acento gallego

El freestyle no solo se decide en la agilidad mental de los raperos que cruzan rimas sobre la tarima. En el engranaje de una batalla de gallos, la atmósfera, la tensión y el ritmo dependen directamente de dos figuras clave: el DJ, el artífice de crear y manejar las instrumentales de muchos momentos memorables y el speaker, encargado de sostener la energía de miles de personas y guiar la competición.

En la actualidad, las plataformas más prestigiosas del circuito estatal e internacional, como Red Bull Batalla de Gallos y O Marisquiño entre otras, han encontrado su fórmula del éxito en una complicidad con marcado sello gallego: la que forman el vigués DJ Affair (Álex Fernández) y el ourensano, con un fuerte lazo vigués, Claudinho (Claudio Fernández). El camino de ambos hacia los grandes coliseos del rap improvisado comparte una misma raíz: la cultura de barrio, la autogestión y una pasión desmedida por el hip-hop que comenzó en la adolescencia.

Derribando el aislamiento geográfico

Históricamente, la escena gallega se mantuvo a la sombra de núcleos como Madrid, Barcelona, Valencia o Andalucía. Claudinho atribuye este retraso a dos factores clave: la distancia geográfica y la falta de madurez institucional de hace una década. «A las grandes marcas les era más fácil mover competidores entre Barcelona, Zaragoza o Alicante por cercanía. Además, antes faltaba unión entre colectivos y las instituciones no entendían la libertad de expresión del freestyle. Hoy ves a Abel Caballero tirándose unas rimas y entiendes lo mucho que ha cambiado todo», ironiza el speaker. Ese cambio de paradigma, reforzado por el esfuerzo colectivo de Gallos del Norte, ha permitido que el talento gallego compita de tú a tú en todo el mapa estatal e internacional.

Affair no duda en vestir la camiseta del Celta de Vigo en torneos internacionales o pedir ser presentado reivindicando sus raíces en Coia. Por su parte, Claudinh compagina las grandes citas con su preparación para las oposiciones a profesor, manteniendo los pies en el suelo. «Estar ante 3.000 personas en el escenario principal de O Marisquiño o en un WiZink Center es increíble, pero para mí lo importante es saber que estamos representando a nuestra tierra», relata el Dj.

De Coia a la precisión del conservatorio

Para DJ Affair, criado en el barrio vigués de Coia, el flechazo con las batallas llegó a los 14 años. Tras comprobar que la improvisación sobre el micro no era su fuerte, decidió volcar en la producción los conocimientos que adquiría en el conservatorio. «Pillé a varios colegas de la clase y empecé a hacer mis primeros temas totalmente caseros. Me di cuenta de que me encantaba producir y estar en la organización de eventos», rememora el productor vigués.

Por su parte, Claudinho descubrió el movimiento en 2015 en Ourense. En su caso, aunque le gustaba improvisar, vio claro que su punto fuerte residía en la comunicación y el carisma para dirigir al público. «A mí siempre me gustó el rap desde pequeño y, cuando empezamos a hacer eventos locales entre amigos, vi que lo mío era ponerme de speaker. Quería transmitir un mensaje positivo, que el público no solo viera una competición, sino que se llevara algo bonito», explica el ourensano.

Gallos del Norte y la profesionalización

El punto de inflexión definitivo para ambos llegó tras la pandemia de la mano de Álvaro Pumares y la plataforma Gallos del Norte. Álvaro convocó a las distintas organizaciones de Galicia para vertebrar un circuito profesional. Affair recuerda con especial cariño su primer gran salto en la sala Malatesta de Santiago durante una regional de Gold Battle en 2021: «Puma me dijo: 'Sé que haces bases, pero no tienes mesa ni has pinchado. Apuesto por ti como DJ del evento y, como pago, te compro la mesa de mezclas'. Fue una oportunidad brutal».

En el caso de Claudinho, aquella unión le abrió las puertas de Galicia, Asturias y eventos underground de todo el país, hasta acabar dando el salto al circuito mainstream con Red Bull Batalla y el escenario principal de O Marisquiño. «Si no fuera por la iniciativa de Álvaro de hacernos valer y unir a la comunidad de Galicia, yo me habría quedado en Ourense tan tranquilo. Lo que tenemos aquí en Galicia es buenísimo», concluye el speaker.