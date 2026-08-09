Dj Ricardo: «Somos malabaristas de los tocadiscos, hacemos cosas muy chulas para el público»

Con solo 12 años, DJ Ricardo ya se proclamó campeón de España de DMC y empezó a hacerse un nombre en el circuito competitivo del turntablism. Hoy, con 15 años, continúa desarrollando su carrera como DJ y llevando su dominio de los platos a nuevos escenarios. Este domingo estará en O Marisquiño, donde demostrará una vez más su nivel frente a los mejores Djs de la península.

Empezaste a destacar en el DMC siendo muy joven. Mirando atrás, ¿cómo recuerdas aquellos primeros pasos y cómo ha cambiado tu forma de afrontar las competiciones?

Mi primera participación en la DMC fue en 2021, época post COVID donde el campeonato solo era online. Fui finalista en la competición de beatjuggling de ese año, y el siguiente, en 2022, pude ganar la DMC España. Era muy pequeño y lo veía casi como un juego, preparando las rutinas con ayuda de mi profesor y practicando mucho en casa, no hacia otra cosa. Ahora creo que soy mucho más profesional, preparo todo con mucho más tiempo y planifico y aprovecho mejor el tiempo de creación y ensayo, ya que tengo que dedicarle mucho más tiempo a los estudios que antes.

El DMC es una referencia mundial dentro del turntablism. ¿Qué significa para ti formar parte de este campeonato y seguir compitiendo al máximo nivel?

La DMC es la competición más importante en el mundo del turntablism y los DJs, donde todos quieren estar. Para mí, poder participar siempre fue un sueño desde pequeño, cuando veía sin parar videos de los ganadores de cada año y también de las grandes leyendas de la competición. Saber que puedo estar dentro de ese grupo de DJs elegidos es algo que me enorgullece y me anima a seguir mejorando.

Este año el DMC llega a O Marisquiño. ¿Qué supone llevar una competición como está a un festival de cultura urbana con tanta proyección?

La DMC lleva muchos años sin celebrarse de manera presencial en España, y también en Portugal. Para su regreso no había mejor lugar que O Marisquiño , que para eso es el mejor festival de cultura urbana de España. Además, es gratuito, lo que ayudará a que mucha más gente pueda conocer y descubrir lo que es la DMC y el mundo del turntablism. Seguro que ayuda mucho a que todo este movimiento cultural siga avanzando.

Mucha gente conoce la figura del DJ de club, pero no tanto la del turntablist. ¿Cómo explicarías a alguien que nunca ha visto una competición qué va a encontrar sobre el escenario?

Hay mucha gente que no sabe que hay muchos tipos de DJ. Habitualmente pensamos en el DJ que anima fiestas, que pone canciones y hace mezclas, pero hay muchos más. El turntablista usa los platos como un instrumento, haciendo música en directo. A mi me gusta decir que somos malabaristas de los tocadiscos, hacemos cosas muy chulas para el público, tanto para la vista como para el oído.

Detrás de una rutina de apenas unos minutos hay mucho trabajo. ¿Cómo es el proceso de preparación y qué intentas transmitir cada vez que compites?

Cada rutina de competición lleva mucho tiempo de trabajo. Tienes que elegir o crear una base musical que te inspire, decidir qué trucos quieres hacer, editar las pistas para poder ejecutarlos… y practicar mucho hasta que la dominas. La competición clásica son solo 6 minutos, pero de una intensidad y dominio de los platos que requieren muchos meses de trabajo previo, al menos en mi caso.

La tecnología ha cambiado mucho la forma de pinchar. ¿Cómo ha influido en el turntablism y qué aspectos siguen siendo imprescindibles para destacar en una competición?

Como en casi todo, el avance de la tecnología nos permite hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer, y el turntablism no es una excepción. Si comparas las actuaciones actuales con las clásicas puedes ver muchas diferencias. Hay gente que dice que antes era mucho más difícil competir, y realmente así era, pero tambien había limitaciones para ser creativo y hacer que tus rutinas fueran geniales. Lo que no ha cambiado es como gira el vinilo y como se mueve el crossfader. Da igual si usas un disco original o un sistema de código de tiempo, si tienes un mixer muy moderno o uno clásico: tus manos van a determinar cómo eres de bueno en esto.

España cuenta con una escena muy activa de DJs. ¿Cómo ves el momento que vive el turntablism y a las nuevas generaciones que están empezando?

Cuando le dije a mis padres que quería ser DJ tuvieron muchos problemas para que pudiera empezar en este mundo. El principal problema es que tenía 6 años y les costó encontrar quien pudiera ayudarme a empezar con ello. Ahora hay academias donde hacen cursos de iniciación para niños, lo que implica que hay mucho más interés y público interesado. Es cierto que el mundo del turntablism echa para atrás a muchos porque lo ven algo complicado, así que esta nueva edición de la DMC Iberia dentro de O Marisquiño ayudará a dar impulso a este tipo de arte dentro del mundo de los DJs.

Más allá de los resultados, ¿qué es lo que más te motiva a seguir compitiendo año tras año?

La propia competición. Poder participar en este tipo de competiciones y¡tan exigentes te obliga a esforzarte, a intentar superar tus límites y, por tanto, a mejorar como DJ. Y, además, conoces a mucha gente de la escena y puedes aprender muchísimo de ellos.

Si un joven se acerca a O Marisquiño, descubre el DMC por primera vez y quiere iniciarse en este mundo, ¿qué consejo le darías?

Lo que yo le recomendaría a cualquiera que quisiera iniciarse en el mundo del turntablism es que busque una buena academia o profesor para empezar, que es lo que hice yo. Ahora hay muchas opciones, tanto de forma presencial como online. Es mucho mejor empezar tu viaje como DJ acompañado, eso es seguro.

Para terminar, ¿qué objetivos te marcas de cara al futuro y qué sueños te quedan por cumplir dentro del turntablism?

Aunque ahora mi prioridad es el colegio y mis estudios, me encantaría poder tener una actividad profesional relacionada con la música en el futuro. Pero ahora mismo me gustaría hacer un muy buen papel en esta DMC Iberia 2026. ¡Voy preparado, pero deseadme suerte!