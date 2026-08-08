Vigo, una ciudad con siete vidas

Los gatos también tienen su espacio en Vigo. Hoy, Día Mundial del Gato, la ciudad celebra su buena labor para proteger esta comunidad animal. El Concello considera que la ciudad es un modelo pionero de bienestar animal. En consecuencia, este cuidado se deja ver en los 10.000 gatos que se llevan esterilizados y el casi gato por día que se ha adoptado en Vigo durante julio de este año.

El Plan Municipal de gestión de colonias felinas tiene el objetivo de esterilizar la mayor cantidad de gatos posible en la ciudad. Debido a este propósito, el Concello celebra hoy una cifra histórica: 10.000 gatos esterilizados desde 2011.

De esta forma, se está frenando el nacimiento de camadas no deseadas, las cuales suelen terminar siempre en abandono o en el crecimiento incontrolado de colonias felinas. Así, el Concello recuerda: «La esterilización es la medida más eficaz para evitar el abandono y controlar la población felina».

En consecuencia, el ayuntamiento hace un llamamiento a los vigueses para que esterilicen a los animales que viven en hogares, ya que muchas de las camadas abandonadas tienen su origen en gatos domésticos que no están esterilizados. Así, la responsabilidad compartida es fundamental para avanzar en el proceso del cuidado animal.

La adopción

Por otra parte, también es importante destacar la importancia de la adopción. En consecuencia, el pasado mes de julio se adoptaron 27 gatos, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha, que supone casi un gato adoptado cada día. Así, teniendo en cuenta los 34 gatos recogidos en el mes de junio; ya se adoptan casi todos los que se encontraron.

De estas adopciones, cinco corresponden a gatos procedentes de colonias felinas, demostrando que muchos animales se pueden integrar en un hogar cuando reciben los cuidados adecuados: «Desde marzo de este año ya se produjeron 15 adopciones de gatos de colonias felinas», apuntaba el Concello.

Sin embargo, el cuidado animal no solo radica en los gatos en la ciudad. También, la campaña «Adóptame en Vigo» es una de las apuestas del Concello para la prevención del abandono y fomento de la adopción animal.

Divulgación

La iniciativa tiene como eje principal un libro divulgativo orientado a los niños llamado: «URCO una historia reciclada», una herramienta educativa inspirada en una historia real. Esta promueve entre los pequeños el respeto por los animales, la pertenencia responsable y la adopción frente a la compra. Además, el libro contiene un QR que descarga en tiempo teal los gatos y perros en adopción que se dan en la ciudad de Vigo.

La historia ya ha sido repartida unas 9.300 veces entre el alumnado de 2º de primaria de los centros tanto públicos como privados y en las clínicas veterinarias. Asimismo, la campaña se completa con charlas educativas en los centros reforzando la sensibilización social sobre la importancia de evitar el abandono y fomentar la adopción.

La iniciativa ha dado frutos. Iniciada en octubre de 2023, hasta hoy 843 animales encontraron un hogar, siendo 471 perros y 372 gatos. De esta manera, se puede ver la implicación viguesa en la protección animal. Unos datos que demuestran la relevancia que tienen los animales para la ciudad, haciéndolos formar parte como uno más de nuestra población.

Esta preocupación viguesa se debe, en parte, a la Concellería de Medio Ambiente. Ella continúa reforzando la combinación de esterilización, control sanitario, educación, sensibilización, adopción responsable para lograr una ciudad cada vez más comprometida con el bienestar animal, la convivencia y la posesión responsable.

El Día Mundial del Gato no se deja indiferente en Vigo. Debido a las 61 esterilizaciones y las 27 ya nombradas adopciones de gatos en el mes de julio, y el récord batido de las 10.000 esterilizaciones felinas hacen que este día sea importante en este 2026 en la ciudad.