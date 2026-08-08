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Las revisiones psiquiátricas ya copan el 30% del total de asuntos que tratan los forenses en Vigo

El volumen de trabajo de los profesionales del Imelga procede del ámbito civil: se investigaron 354 muertes frente a los más de 2.000 informes de salud mental

Las valoraciones de lesiones físicas fueron notablemente inferiores: 1.609 en 2025

La sala de autopsias del Imegla de Vigo.

La sala de autopsias del Imegla de Vigo. / Alba Villar.

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Elena Villanueva

Cuando hablamos de un médico-forense enseguida pensamos en una autopsia por un crimen o un fallecido. Sin embargo, el grueso de estos profesionales adscritos al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) va mucho más allá de las muertes; es más, se trata de un volumen de trabajo, a nivel porcentual, sensiblemente inferior. El ámbito civil, en concreto, las valoraciones o informes psiquiátricos son las que sitúan en la cima de la carga de trabajo de este organismo llegando a copar ya el 30% del total de los asuntos que registran en la subdirección de Vigo, según se desprende de su memoria de 2025.

Así, de los 6.691 asuntos y solicitudes que estos profesionales recibieron por parte de los tribunales, Fiscalía o también extrajudiciales a lo largo de todo el año pasado, más de 2.000 se correspondían con periciales psiquiátricas; prácticamente 1 de cada 3. ¿Cuáles son las más comunes? Los internamientos involuntarios, tanto en residencias como hospitalarios en alas psiquiátricas o centros especializados superan las 1.460 solicitudes. A ellas hay que sumar las 555 revisiones de las medidas de apoyo a personas que cuentan con curatelas (antigua denominación de las tutelas) para el control de su medicación, manejo económico, etc. A estas 2.017 periciales hay que sumarle también las relativas a inimputabilidad, determinación de drogas, entre otras.

Valoraciones físicas

Frente a las valoraciones psiquiátricas están las físicas, las denominadas valoración del daño corporal: agresiones ordinarias, a funcionarios de CC FF del Estado, en detenidos, violencia intrafamiliar, lesiones de tráfico o lesiones fortuitas por caídas en vía pública, por ejemplo. El volumen de estas periciales fue de 1.609 durante el año 2025, sensiblemente inferior a las psiquiátricas.

Muertes bajo investigación

Para entender las funciones del Imelga, hay que distinguir dos servicios diferenciados: la clínica forense, que es la que engloba todo lo anterior (estas inspecciones psiquiátricas, las lesiones, las incapacitaciones, agresiones sexuales, las guardas y custodias en casos de divorcio, etc.) y la patología forense, que sí investiga las muertes y fallecimientos sin causa aparente o sospechosos de criminalidad. La primera, la clínica forense, acumula 6.043 asuntos frente a los 354 casos de los patólogos.

De ellas, 181 fueron muertes naturales: ¿cuándo estas requieren autopsia y susceptibles de investigación judicial? Si el fallecido es menor de 60 años, carecía de enfermedades previas que justifiquen el fallecimiento y con una sintomatología inferior a las 24 horas antes de la muerte.

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En cuanto a las restantes muertes violentas, pueden clasificarse en tres tipos: las homicidas, en el caso de Vigo se produjeron 5 crímenes o asesinatos; las accidentales, por traumatismos, ahogamiento o atragantamiento que fueron 98 casos y las suicidas, con 44 muertes, la cifra más baja en la última década.

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