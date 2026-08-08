Reforma
De local comercial vacío a sala de exposiciones para 1.000 personas junto al Auditorio Mar de Vigo
La muestra interactiva sobre Jules Verne será la primera que albergará el bajo del complejo de Beiramar, que será transformado por el Concello en una gran estancia multifuncional por casi 2 millones de euros
Un local comercial en desuso será transformado en una «gran estancia multifuncional» para exposiciones, congresos, jornadas profesionales, encuentros corporativos o eventos culturales de pequeño y mediano formato. Estos son los planes del Concello de Vigo para el bajo del auditorio Mar de Vigo, una planta de más de 3.000 metros cuadrados actualmente vacía y sin uso.
La obra, presupuestada en 1,8 millones de euros, planea convertir este espacio en tres zonas, dos de almacén y una gran zona abierta con capacidad de un máximo de 1.000 personas, tal y como se desgrana de los pliegos de licitación. Ayer se procedió a la apertura del sobre de los licitantes y han sido siete las empresas o UTEs que se postula para esta remodelación: Citanias Obras y Servicios, Elecnor Servicios y Proyectos, Obras y Servicios Gómez Crespo, Oreco Balgón, Prace Servicios y Obras, UTE Construcciones Abal - Revivis y Xestión Ambiental de Contratas.
«Jules Verne 200»
La primera gran puesta en escena de estas nuevas instalaciones será la exposición de «Jules Verne 200», inmersiva e interactiva, donde se explicará la relación entre el famosísimo escritor francés Julio Verne y Vigo, entrelazadas gracias a la novela «20.000 leguas de viaje submarino» y el episodio del tesoro de Rande. El proyecto combina divulgación con tecnología para conectar literatura, historia y ciencia.
El recorrido incluye cuatro espacios expositivos, una sala inmersiva, experiencias en metaverso y una recreación del salón del Nautilus, donde el visitante «conocerá» al capitán Nemo en la ría de Vigo, vibrará con la batalla de Rande, descubrirá el mito del tesoro hundido y las dos visitas que Jules Verne realizó a la ciudad. La propuesta se apoya en escenografías, audiovisuales, ilustraciones originales, objetos históricos y ediciones, traducidas al galego, de la novela.
La producción destaca por su alto nivel tecnológico y museográfico, integrando animación 2D y 3D, realidad virtual, grandes proyecciones, diseño sonoro e investigación histórica desarrollada por equipos multidisciplinares. Esta exposición de referencia internacional, busca poner en valor el legado de Jules Verne coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento.
El montaje de la exposición se prolongará durante casi siete meses coincidentes con las obras de remodelación del Mar de Vigo, mientras que la muestra estará abierta al público durante medio año.
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