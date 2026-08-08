El PP de Vigo reclama más mantenimiento en Teis ante el deterioro de calles, aceras y accesos

El Grupo San Pablo, en Teis, arrastra desde hace años problemas de mantenimiento, limpieza y accesibilidad que, según el PP de Vigo, siguen sin una solución por parte del Concello. La presidenta local del partido y portavoz municipal, Luisa Sánchez, se reunió con vecinos de la zona, que le trasladaron sus quejas por el estado del entorno y reclamaron actuaciones básicas.

Entre las principales deficiencias señaladas figuran la proliferación de maleza, el mal estado de algunas aceras y accesos y la presencia de insectos en las fachadas. Los residentes también reclaman trabajos de fumigación en las arquetas municipales para tratar de frenar las plagas y mejoras en los accesos y la movilidad en el entorno de la calle Robleda.

Sánchez sostiene que los vecinos llevan «años» trasladando estas demandas al Concello sin obtener una respuesta suficiente. El PP considera que el Grupo San Pablo es un ejemplo de los problemas de mantenimiento que, a su juicio, se repiten en distintos puntos de Teis y de la ciudad.

Durante el encuentro, los residentes también recordaron las expectativas generadas con la transformación del antiguo trazado ferroviario y la creación de la Vía Verde. Según explicaron a Sánchez, esperaban que esta actuación sirviese para mejorar y revalorizar el entorno, pero denuncian que su zona continúa «marginada», con espacios sin desbrozar y recorridos poco accesibles, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

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Ante esta situación, la presidenta del PP vigués plantea que el Concello actúe de forma inmediata con brigadas de limpieza y mantenimiento para resolver las deficiencias más urgentes. «Frente al abandono no valen las promesas, sino los hechos», señaló Sánchez, que reclamó que se atiendan las necesidades cotidianas de los vecinos frente a los grandes proyectos anunciados por el Gobierno local.