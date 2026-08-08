Los platos también compiten: los mejores DJs de España y Portugal se enfrentan en O Marisquiño

O Marisquiño suma este año una nueva disciplina a su programación: el DMC Iberia, una de las grandes competiciones internacionales de turntablism, que celebrará sus finales este domingo en Vigo. Los especialistas pondrán a prueba su técnica, creatividad y capacidad para llevar el turntablism al límite.

Para Stephanie Baron, coordinadora de DMC Iberia y representante de Technics, la incorporación al festival supone una oportunidad para acercar el turntablism a un público nuevo. “DMC celebra desde hace más de 40 años el plato como un verdadero instrumento musical”, explica. Llevar la competición a O Marisquiño permite, además, reivindicar el DJing como una disciplina basada en “dedicación, creatividad y expresión personal”, al igual que el skate, el BMX o el breaking.

Baron considera que la conexión entre el DMC y el festival es natural: “El turntablism y las disciplinas representadas en O Marisquiño comparten el mismo ADN”. Los participantes llevan al límite las posibilidades de dos platos, combinando técnica, creatividad y capacidad escénica en rutinas que convierten la competición en un espectáculo.

La organización destaca también la importancia de presentar esta disciplina ante espectadores que quizá nunca hayan visto una competición de este nivel. “Cada nuevo público es una oportunidad para inspirar a la próxima generación de DJs y creadores musicales”, señala Baron.

El nivel de los participantes, asegura, es además más alto que nunca. La técnica ya no basta: los jueces valoran también la originalidad, la musicalidad, la presencia escénica y la capacidad de conectar con el público. Los tres ganadores de la final ibérica conseguirán una oportunidad especialmente relevante: representar a España y Portugal en el DMC World Finals de Londres, la gran cita internacional del turntablism.

“Desarrollar un estilo propio es fundamental”, resume Baron. “La habilidad técnica es vital, pero la originalidad es lo que hace que un competidor destaque de verdad”, concluye.