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O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados
Sigue a través de la web de FARO las pruebas, anécdotas y multimedia del festival urbano celebrado en Samil
O Marisquiño 2026 convierte esta semana a Vigo en la capital de los deportes y la cultura urbana. La 26ª edición del festival se celebra del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con la playa de Samil como epicentro de la programación y actividades repartidas por otros puntos de la ciudad.
Más de 1.500 deportistas de una treintena de países participarán en las competiciones de skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, FMX, breaking y baloncesto 3x3. El descenso urbano volverá a recorrer las calles del centro de Vigo, mientras que Samil concentrará la mayor parte de las pruebas, los conciertos, las sesiones de DJ y las actividades familiares.
Sigue en este directo de FARO toda la última hora de O Marisquiño 2026: horarios y programa de cada jornada, las mejores imágenes de cada prueba, actuaciones musicales, protagonistas, recomendaciones y resultados. También informaremos en tiempo real sobre el tráfico, los accesos a Samil, el transporte público y cualquier cambio o incidencia relacionada con el festival.
Lucas Aguiar
Los platos también compiten: los mejores DJs de España y Portugal se enfrentan en O Marisquiño
O Marisquiño suma este año una nueva disciplina a su programación: el DMC Iberia, una de las grandes competiciones internacionales de turntablism, que celebrará sus finales este domingo en Vigo. Los especialistas pondrán a prueba su técnica, creatividad y capacidad para llevar el turntablism al límite.
Lucas Aguiar
Carolo, rider vigués de MTB: «Calma, tranquilidad y paciencia; las mejores cosas llegan paso a paso»
Miguel «Carolo» Guerrero, rider vigués de MTB freestyle y uno de los grandes referentes locales de O Marisquiño , ha convertido el festival en el escenario donde cumplió el sueño que comenzó siendo un niño, proclamándose ganador de la prueba en 2022 y actualmente compitiendo por todo el mundo.
Jon Zabala
Jed Mildon, récord Guinness neozelandés del BMX, se sincera en Vigo: «Me veréis aquí hasta que aguante el cuerpo, en nuestro deporte no hay límites»
A pesar de que el viaje desde Nueva Zelanda supone trasladarse a la otra punta del planeta, Jed Mildon asegura que O Marisquiño es una cita ineludible en su calendario anual. El récord Guinness neozelandés destaca el gran atractivo del evento y el clima de la ciudad , señalando que la distancia no es un impedimento cuando se trata de regresar a Vigo: «Es el lugar más lejano de casa al que puedo ir, es un vuelo larguísimo pero es una fecha que tengo todos los años marcada en el calendario, me encanta venir aquí».
R. V.
Galería
Caballero repite "outfit" en su segunda visita el festival
El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acudió por segundo día consecutivo al entorno de la playa de Samil presumiendo de equipación "exclusiva". El regidor repitió el outfit elegido para el inicio de los enternamientos: la camiseta blanca especial que Celta y O Marisquiño lanzaron juntos este jueves.
Pablo Hernández Gamarra
GALERÍA DE FOTOS
Primera jornada de competición
Las pistas y rampas de Samil comienzan a vibrar. Las clasificatorias de la primera jornada de competición de O Marisquiño comenzaron a poblar las zonas de competición y público del festival... bajo un sol de justicia.
Puedes ver aquí la galería completa en este enlace.
Lucas Aguiar
Freestyle
Bienvenido Aguado: «Si mi 100% es el 60 de otros días, voy a dar ese 60 que es mi 100%»
Bienvenido Aguado es uno de los referentes del freestyle MTB en España y un habitual de las competiciones internacionales más importantes. Para él, regresar a O Marisquiño siempre es un aliciente por el ambiente que se respira. El rider explica que, más allá de la competición, disfruta especialmente de reencontrarse con amigos y convivir con deportistas de otras disciplinas. «La vibra es bastante única aquí», afirma, destacando que el evento permite compartir experiencias con skaters, pilotos de motocross y otros atletas con los que forman «una crew bastante sólida».
En ese sentido, considera que el festival vigués va mucho más allá del espectáculo deportivo. Acostumbrado a competir en citas internacionales de primer nivel, como Red Bull Rampage, Aguado señala que O Marisquiño posee una identidad propia. Aunque reconoce que otros eventos cuentan con una gran tradición y afición, defiende que en Vigo se vive una experiencia diferente, donde el objetivo principal es disfrutar. «Es un evento en el cual se puede tener muy buenos recuerdos sin tener que tener esa competitividad», resume, convencido de que «aquí uno se divierte sí o sí».
Para Aguado es importante saber gestionar las emociones cuando fallas un truco, una parte inevitable en una disciplina donde el riesgo es constante. Su forma de afrontar una mala actuación pasa por tener la conciencia tranquila de haber dado todo lo que tenía. Para ilustrarlo utiliza una reflexión de Rafa Nadal: «Si mi 100% es el 60 de otros días, voy a dar ese 60 que es mi 100%», asegura. Desde esa perspectiva, considera que el freestyle nunca ofrece garantías absolutas de éxito y que las caídas o los fallos forman parte del proceso. «Duele, pero hay que ser realista, y mientras no me haya hecho daño hay que tirar para delante», señala.
Lucas Aguiar
O Marisquiño no entiende de edades: los inesperados asistentes al festival urbano de Vigo
No es el público habitual de O Marisquiño, pero precisamente por eso su presencia llama la atención. Mientras los skaters y riders desafían la gravedad ante cientos de jóvenes, un pequeño grupo de residentes del centro Serge Bembrive observa cada salto con una mezcla de sorpresa, curiosidad y sonrisas. Han llegado por la mañana en una de las excursiones que el centro organiza para romper con la rutina.
Para Ramón Morales, uno de los asistentes, la experiencia es completamente nueva. Aunque conoce la ciudad, es la primera vez que visita el festival. «A mí me encantó venir», resume con entusiasmo mientras contempla la actividad. El ambiente también le sorprende: «Hay mucho, mucho ambiente». Rodeado de un público muy distinto al suyo, asegura que es «un plan distinto a lo normal» y se muestra convencido de que disfrutarán de la jornada.
La excursión forma parte de las salidas que la residencia organiza para que sus usuarios participen en la vida de la ciudad. Antonio Sanjurjo y María Piñeiro, trabajadores del centro, explican que el objetivo es que los mayores «salgan un poquito de la rutina» y puedan disfrutar de experiencias diferentes.
Jon Zabala
El freestyle, un lugar cada vez más seguro
Un año después de su puesta de largo en el festival olívico, «Freestyle People» celebra su segundo año consolidado como modelo de inclusión global mientras abre nuevos horizontes para unir a jóvenes y la tercera edad sobre la tarima.
La noticia, aquí.
Jon Zabala
Danny León: «Para mí venir a O Marisquiño y a Vigo no es una opción, es tradición»
Llegó a Vigo por primera vez en 2007 con apenas 12, fascinado por la idea de ver reunidos en un mismo espacio a deportistas internacionales que solo conocía por vídeos. Hoy, casi dos décadas después, con dos participaciones olímpicas (Tokio y París) y un palmarés envidiable en O Marisquiño, el madrileño Danny León regresa a la urbe olívica no solo como leyenda sobre la tabla, sino como anfitrión. En esta edición estrena la Piranha Ñam Session, un formato en la rampa de Vert de Samil ideado para recuperar el espíritu urbano, libre y sin la presión de las rondas eliminatorias.
La entrevista, aquí.
Víctor P. Currás
Vitrasa revoluciona su operativa para O Marisquiño: lanzaderas semidirectas con Samil cada 15 minutos
Que el desplazarse al gran evento del fin de semana solo tenga como quebradero de cabeza saber qué outfit elegir. La celebración de O Marisquiño en Samil hasta el domingo 9 de agosto contará con un importante refuerzo del transporte público de la ciudad. Al igual que en San Juan y otros eventos recientes, Vitrasa revolucionará su tradicional operativa para establecer lanzaderas semidirectas desde diversos puntos del casco urbano a la popular playa.
Los servicios suprimirán buena parte de las paradas intermedias, mejorando así la competitividad del autobús frente al vehículo particular o el taxi. En ocasiones anteriores los usuarios debían padecer las rutas habituales de líneas como el 15 o la ampliación estival del C3 a pesar de tener un origen y destino común.
Este servicio tendrá una frecuencia de 15 minutos y vertebrará todo el eje oeste-este de la urbe. Hacia el centro tendrá su salida de la parada 14299 frente al Museo Verbum, siguiendo el recorrido por Avenida de Europa 101, Castelao, Gran Vía y Pizarro antes de llegar a Travesía de Vigo 7, en Llorones.
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