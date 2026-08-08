O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados

Freestyle

Bienvenido Aguado: «Si mi 100% es el 60 de otros días, voy a dar ese 60 que es mi 100%»

Bienvenido Aguado es uno de los referentes del freestyle MTB en España y un habitual de las competiciones internacionales más importantes. Para él, regresar a O Marisquiño siempre es un aliciente por el ambiente que se respira. El rider explica que, más allá de la competición, disfruta especialmente de reencontrarse con amigos y convivir con deportistas de otras disciplinas. «La vibra es bastante única aquí», afirma, destacando que el evento permite compartir experiencias con skaters, pilotos de motocross y otros atletas con los que forman «una crew bastante sólida».

En ese sentido, considera que el festival vigués va mucho más allá del espectáculo deportivo. Acostumbrado a competir en citas internacionales de primer nivel, como Red Bull Rampage, Aguado señala que O Marisquiño posee una identidad propia. Aunque reconoce que otros eventos cuentan con una gran tradición y afición, defiende que en Vigo se vive una experiencia diferente, donde el objetivo principal es disfrutar. «Es un evento en el cual se puede tener muy buenos recuerdos sin tener que tener esa competitividad», resume, convencido de que «aquí uno se divierte sí o sí».

Para Aguado es importante saber gestionar las emociones cuando fallas un truco, una parte inevitable en una disciplina donde el riesgo es constante. Su forma de afrontar una mala actuación pasa por tener la conciencia tranquila de haber dado todo lo que tenía. Para ilustrarlo utiliza una reflexión de Rafa Nadal: «Si mi 100% es el 60 de otros días, voy a dar ese 60 que es mi 100%», asegura. Desde esa perspectiva, considera que el freestyle nunca ofrece garantías absolutas de éxito y que las caídas o los fallos forman parte del proceso. «Duele, pero hay que ser realista, y mientras no me haya hecho daño hay que tirar para delante», señala.

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