La NBA se deja ver en O Marisquiño

Entre la multitud de aficionados que abarrotaban los asientos junto al mar se encontraba Sergio de Larrea, una de las perlas con mayor proyección del baloncesto español que jugará la próxima temporada en los Dallas Mavericks de la NBA tras haber sido drafteado en el puesto número 25.

Año tras año diversas personalidades del mundo del baloncesto llegan a Vigo para ver el festival, tras la visita de Jose Manuel Calderón el año pasado, este verano Sergio De Larrea ha despertado la sorpresa de los aficionados. El motivo de su visita no era otro que el compromiso familiar y la pasión por el deporte, su hermano Marco, de 17 años compite en el baloncesto 3x3 en Samil con Valladolid 3x3 que disputa el torneo en O Marisquiño. La estrella del baloncesto español ha aprovechado sus vacaciones para venir a las Rías Baixas, el fin de semana pasado también fue a Cangas a ver a su hermano competir en el torneo en O Morrazo.

La presencia del vallisoletano no pasó desapercibida para los aficionados al baloncesto presentes en el recinto, con quienes compartió saludos y fotografías entre partido y partido. Por su parte, Marco de Larrea y el conjunto del Valladolid 3x3 pese a la juventud mostraron una gran versión sobre la pista con una alta intensidad en el juego.