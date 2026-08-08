La plaza monumental de Vigo que se desmanteló y esparció por la ciudad

La historia de la Praza de Portugal cuenta más páginas oscuras que luminosas. Aquel proyecto de Jenaro de la Fuente Álvarez, ideado en 1927, quería dotar a la pujante urbe de un lugar de esparcimiento ciudadano, soleado y seco, en contraposición a la húmeda y sombría Alameda. Su diseño daba solución al desnivel entre las calles Urzáiz y Uruguay. La construcción del aparcamiento subterráneo, el segundo de la ciudad tras el de Porta do Sol, implicó el desmantelamiento de sus elementos monumentales, que acabaron almacenados durante décadas para luego revivir esparcidos por distintos puntos del callejero, lejos de su origen y, uno de ellos, completamente descontextualizado.

En sus casi 100 años de vida, el único que nunca ha abandonado la plaza ha sido el busto del poeta Luis Vaz de Camões, testigo de las transformaciones y vicisitudes históricas de aquella céntrica explanada que hasta 1933 se llamó «Campo de Fontán». Aun así, el monumento —instalado en 1934— ha cambiado de ubicación, e incluso de pedestal, en varias ocasiones. Peor suerte, aunque después redimida, sufrieron la escalinata, la pérgola y las fuentes de tritones.

Proyecto para la Praza de Portugal de Jenaro de la Fuente, 1927. / FdV

En los años 70 del pasado siglo, el crecimiento del parque móvil urgió a la ciudad a dotarse de más zonas de aparcamiento, por lo que el Concello escogió este espacio como el idóneo para cobijar su segundo parking subterráneo, con 203 plazas en unos 6.000 m2. Para iniciar las obras y reconvertir los locales que albergaba la estructura en estacionamientos, fue necesario retirar todos sus elementos monumentales. Cuando abrió el aparcadero, el 5 de noviembre de 1974, la Praza de Portugal había cambiado por completo: había perdido sus señas de identidad.

Aunque el Gobierno local estudió en 2004 una propuesta del Colegio de Arquitectos Técnicos para retornar este espacio a su configuración original, finalmente se optó por una remodelación que solo rescató a uno de sus elementos.

Postal de la Praza de Portugal a inicios del siglo XX. / FdV

Pérgola

Tras desarmarse la estructura, las piezas de la pérgola se distribuyeron por diferentes ubicaciones: almacenes, Samil, el parque de Castrelos, la Praza da Industria, el parque Camilo José Cela… Recobró su esplendor en 2005, pero lejos de su hogar. Su reconstrucción y traslado estuvieron vinculados al destino de otra obra de su «padre», Jenaro de la Fuente Álvarez.

La Farola de Urzáiz se había retirado y guardado a finales de los años 60. En 1973, con motivo de la Feria Mundial de la Pesca, se recuperó y emplazó en Bouzas. La «dama de hierro» olívica realizó el viaje de vuelta al cruce de Colón y Príncipe en 2004, regresando a su emplazamiento original.

En compensación por la pérdida, y como parte del plan de embellecimiento y recuperación patrimonial de la ciudad con motivo de la salida histórica de la Volvo Ocean Race, el Concello de Vigo escogió la Alameda Eduardo Cabello como el espacio para reconstruir la pérgola, logrando recuperar el 82% de la piedra original.

El histórico templete se inauguró el 7 de noviembre de 2005, días antes de la salida de la Vuelta al Mundo de Vela.

La otra fuente de tritones de la Praza de Portugal originaria se reubicó en la Praza 8 de marzo, en Camelias. / Jose Lores

Fuentes de tritones

El proyecto ideado por Jenaro de la Fuente Álvarez emplazó una gran escalinata doble, de dos cuerpos, como fórmula para salvar el desnivel con la calle Uruguay. A ambos lados contempló unas fuentes monumentales en las que el agua brotaba de las bocas de dos tritones entrelazados.

Tras décadas resguardadas en el almacén municipal de Santa Cristina, una de las esculturas regresó a la Praza de Portugal en el año 2007, con la remodelación del espacio. La pieza se ubicó ante el estanque que hasta entonces presidía el busto de Camões, desplazado al otro extremo del parque, frente a una amplia lámina de agua actualmente reconvertida en zona verde.

Sin embargo, la renovada plaza no contemplaba un lugar para el tritón gemelo. Este halló acomodo al fondo de la Praza 8 de Marzo, en la calle Camelias, totalmente descontextualizado.

La escalinata monumental de la Praza de Portugal. / FdV

Escalinata

A finales de 2006 se anunció que la escalera monumental de Jenaro de la Fuente volvería a sentir las pisadas de los vigueses. Sus componentes habían permanecido desde los años 70 en los almacenes municipales de Pereiró y Santa Cristina, mezclados con partes de la pérgola. Entre cornisas, dinteles, fustes, capiteles y otras piezas especiales se localizaron 127 elementos. Otros fueron reutilizados con fin ornamental en la iglesia de Bembrive y en el parque de Castrelos, donde seis columnas se erigieron sobre el puente del río Lagares para sostener y embellecer la barandilla.

La escalinata se reconstruyó en la subestación eléctrica de O Castro, entre las calles Camelias, Venezuela, Ronda de Don Bosco y Blein Budiño. Se inauguró el 19 de diciembre de 2008, con un 35% de su estructura original.

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