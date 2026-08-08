DESPLAZADA EN HELICÓPTERO
Evacuan en Cíes a una menor con una reacción alérgica severa
El helicóptero «Pesca 1» de Gardacostas la trasladó desde la isla de Monteagudo hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Una menor fue evacuada de las Illas Cíes en helicóptero tras sufrir una reacción alérgica e hipotermia.
Según informan fuentes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia, la intervención se produjo este viernes por la tarde en la Illa de Monteagudo.
La menor, una adolescente procedente de Badajoz presentaba una reacción alérgica severa acompañada de síntomas de hipotermia.
Los servicios de emergencia, tras una primera asistencia en la isla, determinaron que lo más adecuado era evacuarla en helicóptero, para lo que se desplazó el Pesca 1, que llegó a la zona pasados unos minutos de las ocho de la tarde.
La chica fue trasladada al hospital vigués Álvaro Cunqueiro estabilizada y monitorizada por el equipo de socorrismo y la enfermera en la isla.
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