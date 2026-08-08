O Marisquiño | Jed Mildon Rider
«Me veréis aquí hasta que aguante el cuerpo, en nuestro deporte no hay límites»
El récord Guinness neozelandés del BMX, que impactó al mundo realizando 4 backflips en un salto, repasa sus 15 años de fidelidad a la cita viguesa, elogia el coraje de la cantera española y asegura que seguirá sobre la bici «hasta los 50 o más allá» mientras vuelca sus esfuerzos en formar a los más jóvenes.
A pesar de que el viaje desde Nueva Zelanda supone trasladarse a la otra punta del planeta, Jed Mildon asegura que O Marisquiño es una cita ineludible en su calendario anual. El récord Guinness neozelandés destaca el gran atractivo del evento y el clima de la ciudad , señalando que la distancia no es un impedimento cuando se trata de regresar a Vigo: «Es el lugar más lejano de casa al que puedo ir, es un vuelo larguísimo pero es una fecha que tengo todos los años marcada en el calendario, me encanta venir aquí».
A lo largo de los últimos 15 años, Mildon ha forjado un vínculo estrecho y familiar con la organización y los profesionales del festival. El neozelandés resalta su profunda amistad con Pity, organizador del festival y califica el despliegue logístico de O Marisquiño como una labor increíble, recordando las ediciones más multitudinarias que congregaron a más de 100.000 personas.
Talento sin fronteras y filosofía de entrenamiento
Al valorar la cantera local y nacional, Mildon elogia el atrevimiento de los nuevos deportistas españoles , asegurando que para competir al máximo nivel se requiere esa audacia. «El talento en España es altísimo porque los españoles están locos. Tienen muchísima confianza y se lanzan a lo grande», explica el neozelandés. Asimismo, resalta nombres de la escena nacional como Carolo o Bienvenido Aguado que serán las nuevas caras del BMX.
En cuanto a su preparación física , el rider confiesa que huye de metodologías o rutinas estrictas de repetición. Su prioridad sigue siendo disfrutar sobre dos ruedas junto a sus compañeros : «No entreno como tal, para mí se trata simplemente de salir a montar con amigos, pasar un rato divertido y hacer lo que me venga a la cabeza».
Del underground al olimpo de los deportes de acción
Analizando la evolución del BMX hasta su consolidación olímpica, Mildon reconoce que la ventana de los Juegos otorga una visibilidad y un camino profesional sin precedentes para la juventud. No obstante, recalca la importancia de preservar citas como O Marisquiño, que mantienen vivo el espíritu libre del freestyle y la esencia de compañerismo de la cultura.
Como mensaje final para los aficionados y asistentes que abarrotarán el recinto de Samil, el veterano deportista anima a todos los jóvenes a acercarse y contagiarse del ambiente: «Venid, integraos y pasadlo bien. Soñad en grande y divertíos, porque quizás algún día seáis vosotros los que estéis sobre este mismo escenario».
Formar a las nuevas generaciones y proyectos futuros
Aunque avanza que guarda trucos inéditos para intentar sorprender durante el fin de semana en Samil, Mildon aclara que su mayor reto profesional pasa ahora por formar y promocionar al talento joven de su país de origen : «Mi próximo gran objetivo es ayudar a los niños de Nueva Zelanda para que puedan tener las mismas oportunidades que yo he tenido de viajar por el mundo».
A sus 40 años, la palabra retirada está completamente descartada. El neozelandés asegura que continuará sobre la bicicleta sin importar el paso del tiempo: «En diez años tendré 50, pero no tengo ninguna intención de parar. Montaré en bici para siempre».
Suscríbete para seguir leyendo
- Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
- La base de Wizz Air en Santiago amenaza a Vigo y el puente aéreo de Binter con 100 vuelos al mes a Canarias
- ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
- Alemania desbanca por segunda vez en la historia al Reino Unido como el país con más titulados de la UVigo
- El histórico restaurante de Canido que busca un nuevo delantal: mesa puesta para el próximo relevo
- La nueva sede de Ibermutua en Vigo cumple un año concluida y sin avances para poder abrir
- La Diputación de Pontevedra reacciona y destinará 200.000 euros por cada nuevo destino en el aeropuerto de Vigo