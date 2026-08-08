El Concello finanza con 205.000 euros las 134 actuaciones de las corales viguesas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio cuenta este sábado de la subvención aprobada en Junta de Gobierno para la asociación de corales polifónicas de Vigo, Acopovi.

El colectivo está detrás del programa «Vigo, un mar de corales» que interpreta un total de 134 conciertos con entrada gratuita durante seis meses. El Concello aporta 205.000 euros para el programa, que cuenta con 38 corales y la participación de 1.500 coralistas.

SAF

A mayores, Caballero hizo balance de uno de los servicios estrella de Bienestar Social: el SAF (Servizo de Axuda no Fogar). En este caso, se han destinado 15 millones de euros, cuenta el regidor, para dar atención a personas con autonomía limitada, dificultades físicas o psíquicas, o en situación de dependencia o exclusión social. Durante el mes de junio se atendieron a un millar de usuarios, explicó el alcalde.

«Tiene como destinatarias fundamentales a mujeres, mujeres con edades de entre 80 y 90 años; 750 mujeres o otros 232 hombres. En julio, además, hicimos apoyos con 50 grúas, 37 sistemas de elevación estándar, 50 camas articuladas, 84 sillas de ducha, tres andadores. Además, desde enero, casi 450 usuarios disfrutaron de actividades especiales: el tren navideño, asistencia al cine, visita al Pazo Quiñones de León, visita a la Fundación Sales, etc».

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El alcalde también arremetió contra la Xunta por no ayudar a sufragar este servicio. «La Xunta no paga lo que tiene que pagar de este servicio, que lo tiene que hacer el Ayuntamiento porque la Xunta en lugar de aportar recursos, hace caja», concluyó.