«Calma, tranquilidad y paciencia; las mejores cosas llegan paso a paso»

Miguel «Carolo» Guerrero, rider vigués de MTB freestyle y uno de los grandes referentes locales de O Marisquiño , ha convertido el festival en el escenario donde cumplió el sueño que comenzó siendo un niño, proclamándose ganador de la prueba en 2022 y actualmente compitiendo por todo el mundo.

Para Guerrero, competir en O Marisquiño sigue siendo una experiencia difícil de igualar. El rider vigués reconoce que saltar ante su público es una mezcla de emociones que no encuentra en ninguna otra prueba del calendario. «Es una de las experiencias más intensas y emocionantes», asegura, al definir el evento como una combinación de «presión, orgullo y una energía brutal».

Su historia con el festival comenzó mucho antes de convertirse en protagonista. Recuerda que fue precisamente durante una visita a O Marisquiño, en 2011, cuando «vi la modalidad de dirt, me flipó y ahí supe que era eso lo que yo quería hacer», explica. Desde entonces, comenzó a entrenar con un objetivo muy concreto: «Quería saltar aquí en O Marisquiño».

«Carolo» cuando ganó la edición de 2022 / FdV

Años después, ese sueño terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su carrera. Guerrero rememora con especial emoción la edición de 2022, cuando logró imponerse en una prueba Gold del FMB World Tour. «Es algo que jamás olvidaré», afirma. Después de varios años asistiendo al evento sin tener el nivel suficiente para competir, terminó conquistando una prueba en la que participan algunos de los mejores riders del mundo. Aquella victoria, le abrió las puertas de competiciones internacionales y marcó un antes y un después en su trayectoria deportiva.

El rider vigués agradece el apoyo recibido durante todos estos años. «Solo puedo darles las gracias por venir cada año a verme y seguirme cada día», asegura, convencido de que el respaldo del público fue la motivación que le permitió alcanzar sus mayores logros. Y si pudiera hablar con el Miguel que comenzaba a dar sus primeros saltos, el mensaje sería sencillo: «Calma, tranquilidad y paciencia», porque, «las mejores cosas llegan paso a paso», recalca.

A su juicio, el secreto pasa por disfrutar antes que obsesionarse con el resultado. «Hay que intentar no pensar mucho en la competición y disfrutar más», asegura, convencido de que «si sales con el pensamiento de disfrutar te saldrá mucho mejor que si te metes la presión de competir», puntualiza.

El vigués también destaca el ambiente que se vive dentro del festival, donde los mejores especialistas del mundo conviven durante varios días. «Es increíble poder ver, conocer y compartir momentos con los mejores riders del mundo», resume. Después de varios años centrado en el circuito internacional, Guerrero explicó que esta temporada decidió hacer un paréntesis competitivo para centrarse en exhibiciones. «Mentalmente, no es fácil llevarlo», destaca, al recordar la frustración que supone viajar al otro lado del mundo, sufrir una caída y regresar sin recompensa. Aun así, tiene claro cuál debe ser la actitud: «No hay que rendirse y hay que seguir luchando», concluye.