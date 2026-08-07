La voz de Jeremy Irons abre el Concurso de Piano

Casi 400 participantes inscritos procedentes de 77 países de los cinco continentes, nombres que seguro se convertirán en referentes de la música de cámara pero por encima de todo sobresale uno: Jeremy Irons. Sí, el actor. Sí, el doblador. SÍ, el también barítono que narró «El Carnaval de los Animales», de Camille Saint-Saëns, durante el concierto inaugural del X Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo.

El británico aterrizó este viernes en el municipio vigués acompañado por su mujer, la actriz irlandesa Sinead Cusack, para participar de este certamen que en su décima edición rinde homenaje a Tamás Vásáry, pianista virtuoso que falleció en febrero a los 96 años y de quien Irons y su mujer eran grandes amigos. El intérprete húngaro formó parte del jurado del Concurso y desde la organización le han querido rendir un homenaje.

A ella no quisieron faltar Irons ni Cusack, llegando a participar activamente de este certamen que este año alcanza un reconocimiento superlativo. Y no solo por la presencia del actor, ganador de varios Globos de Oro, un Emmy, un Tony y el Óscar que obtuvo en 1990 por «El misterio Von Bülow», sino también por la participación en este concierto inaugural el viernes en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Vigo, de la legendaria pianista Martha Argerich y el pianista gallego Pablo Galdo, director y creador del certamen.

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Esta X edición se la dedicará también al pianista Alfred Brendel, fallecido en junio de 2025; una de las figuras más grandes de la interpretación pianística del último siglo. El cierto inaugural colgó el cartel de completo ya días antes por la gran expectación general pero también el inconmensurable talento de los pianistas que en él se dieron cita.

Con todo, el certamen arrancó un día antes, este pasado miércoles con la primera edición del certamen junior. En él participaron 43 jóvenes semifinalistas, de los que 37 participaron en la modalidad internacional y 6 en la gallega.

El certamen reconoció a los mejores intérpretes en las categorías Mini, Infantil, Juvenil y Joven Artista, otorgando primero, segundo y tercer premio en cada una de las dos modalidades, entre ellos el Premio Mejor interpretación de obra española o gallega a Paula Seoane Otero; el Premio Mejor talento internacional a Reuben Moisey o el Premio Mejor talento gallego para Nicolás Jiménez Jiménez.

El festival se prolongará hasta el día 14 de agosto cuando tenga lugar la final. Los aficionados, eso sí, como en ediciones anteriores, podrán disfrutar del piano en primera mano gracias a la iniciativa de la colocación de un piano en Príncipe frente al Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), que podrá ser tocado por cualquier transeúnte que lo desee.