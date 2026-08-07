Vitrasa revoluciona su operativa para O Marisquiño: lanzaderas semidirectas con Samil cada 15 minutos

Que el desplazarse al gran evento del fin de semana solo tenga como quebradero de cabeza saber qué outfit elegir. La celebración de O Marisquiño en Samil hasta el domingo 9 de agosto contará con un importante refuerzo del transporte público de la ciudad. Al igual que en San Juan y otros eventos recientes, Vitrasa revolucionará su tradicional operativa para establecer lanzaderas semidirectas desde diversos puntos del casco urbano a la popular playa.

Los servicios suprimirán buena parte de las paradas intermedias, mejorando así la competitividad del autobús frente al vehículo particular o el taxi. En ocasiones anteriores los usuarios debían padecer las rutas habituales de líneas como el 15 o la ampliación estival del C3 a pesar de tener un origen y destino común.

Este servicio tendrá una frecuencia de 15 minutos y vertebrará todo el eje oeste-este de la urbe. Hacia el centro tendrá su salida de la parada 14299 frente al Museo Verbum, siguiendo el recorrido por Avenida de Europa 101, Castelao, Gran Vía y Pizarro antes de llegar a Travesía de Vigo 7, en Llorones.

Horarios diurnos del autobús entre Samil y el centro de Vigo durante O Marisquiño / Vitrasa

En sentido contrario parará en la estación intermodal de Urzáiz, facilitando el enlace con el tren y autocar interurbano, antes de seguir por Policarpo Sanz, Cánovas del Castillo, Torrecedeira, praza de América y Castelao antes de llegar nuevamente a Samil. El viernes las primeras salidas tendrán lugar a las 15.00 horas, adelantándose en el fin de semana a las once de la mañana. En sentido inverso, el último servicio diurno partirá a las 22.45 de Samil y a las 22.20 horas desde el festival.

Refuerzos nocturnos notables

Para el regreso después de los conciertos —con el clasificatorio del Mundial de DJs como gran atractivo— el autobús volverá a ser la mejor opción. Vitrasa ampliará también el servicio nocturno de la línea N1 desde la parada 1920, situada en Avenida de Europa 101, delante de la rotonda con la estatua del Rapto de Europa.

Las dos primeras noches contará con una frecuencia aproximada de paso de 17 minutos, con la primera partida desde Samil a las 22.37 horas y desde Buenos Aires a las 23.16 horas. Los últimos regresos serán ya cuando la música haya dejado de sonar, a las 5.30 horas de Samil y las 4.47 horas desde Teis. De esta forma servirán como refuerzo al transporte hacia Churruca y otros barrios de fiesta.

El domingo 9 la frecuencia aumentará a 25 minutos, adelantándose las últimas salidas en casi una hora. Desde Vitrasa recuerdan que los cortes de tráfico en la Avenida de Samil obligarán a desviar el recorrido de algunas líneas como el 15A, 15B y 15C

Toda la información de horarios, itinerarios, paradas y modificacións está disponible en la web vitrasa.es/marisquino y VigoApp.