O Marisquiño no entiende de edades: los inesperados asistentes al festival urbano de Vigo

No es el público habitual de O Marisquiño, pero precisamente por eso su presencia llama la atención. Mientras los skaters y riders desafían la gravedad ante cientos de jóvenes, un pequeño grupo de residentes del centro Serge Bembrive observa cada salto con una mezcla de sorpresa, curiosidad y sonrisas. Han llegado por la mañana en una de las excursiones que el centro organiza para romper con la rutina.

Para Ramón Morales, uno de los asistentes, la experiencia es completamente nueva. Aunque conoce la ciudad, es la primera vez que visita el festival. «A mí me encantó venir», resume con entusiasmo mientras contempla la actividad. El ambiente también le sorprende: «Hay mucho, mucho ambiente». Rodeado de un público muy distinto al suyo, asegura que es «un plan distinto a lo normal» y se muestra convencido de que disfrutarán de la jornada.

La excursión forma parte de las salidas que la residencia organiza para que sus usuarios participen en la vida de la ciudad. Antonio Sanjurjo y María Piñeiro, trabajadores del centro, explican que el objetivo es que los mayores «salgan un poquito de la rutina» y puedan disfrutar de experiencias diferentes.

O Marisquiño supone una experiencia especialmente llamativa para ellos. «No están acostumbrados a algo así y está muy bien que vengan», comenta María. Además de una acogida positiva, ellos disfrutan especialmente viendo disciplinas como el skate. Más allá del evento en sí, lo importante es el cambio que supone salir del entorno habitual.