Vigo inicia las expropiaciones para crear un nuevo acceso al colegio Párroco Don Camilo

El Concello de Vigo aprobó el proyecto de expropiación necesario para construir un nuevo acceso al colegio Párroco Don Camilo, en San Andrés de Comesaña, una actuación cuyo coste total superará los 1,3 millones de euros.

Según explicó Abel Caballero, la adquisición de los terrenos supondrá una inversión cercana a los 400.000 euros y permitirá ejecutar un nuevo vial de unos 16 metros de ancho desde la carretera Vigo-Baiona. El proyecto contempla además un itinerario peatonal adaptado a la normativa de accesibilidad y la creación de una nueva zona verde junto al centro educativo.

El alcalde estimó que el proceso expropiatorio podría completarse en aproximadamente tres meses, tras lo que comenzarán las obras.

Caballero atribuyó el retraso acumulado durante los últimos cuatro años a la negativa de la Xunta a permitir que el Ayuntamiento utilizase la denominada Ley Vigo para agilizar la actuación, lo que, según explicó, obligó a modificar el planeamiento urbanístico antes de poder iniciar la tramitación.

El proyecto contempla un vial recto desde la carretera de Camposancos con una sección transversal de 16 metros para peatones y vehículos, la plantación de más de 80 árboles autóctonos, aceras de 2 metros de ancho, dos carriles de 3,5 metros de ancho, una rotonda a la altura del centro –concluirá aquí el vial– y más de 20 plazas de aparcamiento –algunas reservadas para personas con movilidad reducida, autobuses y carga y descarga–.