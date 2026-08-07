Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo

El precio de la vivienda en Vigo parece no tocar techo. Y al hablar de obra nueva, la situación es todavía más sangrante. La ciudad vive actualmente un auténtico bum del ladrillo, con más de treinta promociones en marcha. La aprobación del PXOM el año pasado ha sacado a Vigo de la parálisis urbanística y las promotoras han acelerado en la comercialización de los pisos que tienen en marcha. Pero precisamente esos elevados precios provocan que más de 130 pisos nuevos no encuentren comprador. En algunos casos, llevan más de dos años en el mercado, con el edificio ya acabado para poder entrar, pero las inmobiliarias no logran encontrar a nadie que pague lo que se pide.

Los precios están completamente disparados independientemente de dónde esté ubicada la vivienda. En Teis, por ejemplo, hay una promoción de 14 viviendas en Sanjurjo Badía, con la entrega de llaves a los compradores prevista para este mismo año, pero solo han vendido seis. Y es que el piso más accesible es un bajo exterior de 80 metros cuadrados que se ofrece por 299.000 euros. Si el interesado quiere una plaza de garaje, imprescindible en una zona donde no hay aparcamiento disponible en la calle, debe abonar 20.000 euros a mayores. El resto de pisos disponibles no baja de los 339.000 euros. Con otra promoción en la misma calle, en este caso en el número 27, sucede lo mismo. 10 de los 23 pisos con los que cuentan están sin vender. En este caso, el más barato cuesta 295.000 euros y ni siquiera cuenta con la posibilidad de contar con una plaza de garaje.

Aquellos que están en el centro, son todavía más prohibitivos. En Colón 24, un tercio de los 14 pisos nuevos que se comercializan están todavía disponibles desde 680.000 euros. Y la rehabilitación del edificio histórico en el número 22 de la misma calle para construir viviendas de alto standing tiene la mitad sin vender, costando todas más de un millón. En el Barrio del Cura, sin embargo, ya se han vendido 262 de las 265 viviendas disponibles. Las únicas tres que quedan son estudios: uno cuesta 228.000 y los otros dos 260.000.

La eclosión residencial de Aragón

La calle Aragón se ha convertido en el principal foco residencial de vivienda nueva en la ciudad. Ahora mismo hay dos grandes promociones en marcha. Una de ellas es un edificio con más de 30 pisos en los números 37 y 35, en la esquina con Extremadura, donde hasta ahora había un solar sin uso y un bloque residencial de 1970 que ha sido derribado. La promoción se emplazará a menos de 150 metros del edificio Bandeira. De esas treinta viviendas, todavía quedan diez sin comprar. La más económica de las que están disponibles cuesta 470.000 euros, una cifra que las familias promedio no se pueden permitir salvo que apuesten por un fuerte endeudamiento.

En el cruce entre Aragón y Redomeira, además, está prevista la construcción de un edificio de 20 pisos a menos de 50 metros de las fuentes, sobre una parcela de 312 metros cuadrados sin edificar y gobernada por la maleza que acoge tres paneles publicitarios. La promotora ha iniciado el proceso de comercialización y está previsto que arranque también a lo largo de este año la venta sobre plano de alguno de los aproximadamente treinta pisos que se construirán en los números 43-45 también de Aragón, una calle que no solo se está impulsando a nivel residencial sino también comercial, con la apertura constante de nuevos negocios en los últimos meses.

El económico es el principal motivo de que esos más de 130 pisos de obra nueva en Vigo estén todavía sin comprador. Y es que el precio de la vivienda alcanzó un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre del año, al situarse el metro cuadrado en 2.487 euros. Entre abril y junio aumentó un 2,4% respecto a los tres meses anteriores, un incremento que refleja una desaceleración del ritmo de crecimiento tras el avance del 3,2% registrado a comienzos de año y el alza interanual del 9,2%. En Galicia también se aprecia una moderación después de varios trimestres con subidas superiores al 7%: el metro cuadrado se sitúa ahora en 1.747 euros, apenas un 0,4% por encima del nivel del primer trimestre.

El encarecimiento de la vivienda comienza a dejar huella en el mercado. Durante el segundo trimestre, las compraventas descendieron un 6,5% en Galicia, con un total de 6.020 operaciones registradas. A nivel nacional, las transacciones también retrocedieron, hasta las 167.934, lo que supone una caída del 5,7%. Los registradores interpretan estos datos como un «cambio de tendencia», especialmente visible en las viviendas de superficie media. Mientras las operaciones sobre inmuebles de menos de 40 metros cuadrados crecieron un 0,33% y las de 80 metros cuadrados o más aumentaron un 1,6% —este último segmento concentra el 52,7% de las compraventas—, las viviendas de entre 40 y 60 metros cuadrados registraron un descenso del 1,5%, y las de entre 60 y 80 metros, del 0,4%.