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O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados
O Marisquiño 2026 convierte esta semana a Vigo en la capital de los deportes y la cultura urbana. La 26ª edición del festival se celebra del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con la playa de Samil como epicentro de la programación y actividades repartidas por otros puntos de la ciudad.
Más de 1.500 deportistas de una treintena de países participarán en las competiciones de skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, FMX, breaking y baloncesto 3x3. El descenso urbano volverá a recorrer las calles del centro de Vigo, mientras que Samil concentrará la mayor parte de las pruebas, los conciertos, las sesiones de DJ y las actividades familiares.
Sigue en este directo de FARO toda la última hora de O Marisquiño 2026: horarios y programa de cada jornada, las mejores imágenes de cada prueba, actuaciones musicales, protagonistas, recomendaciones y resultados. También informaremos en tiempo real sobre el tráfico, los accesos a Samil, el transporte público y cualquier cambio o incidencia relacionada con el festival.
Jon Zabala
El freestyle, un lugar cada vez más seguro
Un año después de su puesta de largo en el festival olívico, «Freestyle People» celebra su segundo año consolidado como modelo de inclusión global mientras abre nuevos horizontes para unir a jóvenes y la tercera edad sobre la tarima.
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Jon Zabala
Danny León: «Para mí venir a O Marisquiño y a Vigo no es una opción, es tradición»
Llegó a Vigo por primera vez en 2007 con apenas 12, fascinado por la idea de ver reunidos en un mismo espacio a deportistas internacionales que solo conocía por vídeos. Hoy, casi dos décadas después, con dos participaciones olímpicas (Tokio y París) y un palmarés envidiable en O Marisquiño, el madrileño Danny León regresa a la urbe olívica no solo como leyenda sobre la tabla, sino como anfitrión. En esta edición estrena la Piranha Ñam Session, un formato en la rampa de Vert de Samil ideado para recuperar el espíritu urbano, libre y sin la presión de las rondas eliminatorias.
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Víctor P. Currás
Vitrasa revoluciona su operativa para O Marisquiño: lanzaderas semidirectas con Samil cada 15 minutos
La concesionaria del bus urbano replica sus servicios con pocas paradas intermedias para garantizar la movilidad. La línea N1 se ampliará durante todo el fin de semana en horario nocturno.
Lucas Aguiar
La cantera de O Marisquiño toma las pistas de Samil
El festival de deportes urbanos abrió este jueves su XXVI edición con los más jóvenes como primeros protagonistas. Los talleres de iniciación y los entrenamientos permitieron a decenas de niños compartir pista con deportistas internacionales antes del arranque de las competiciones.
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Lucas Aguiar
«Beauty»: la belleza de ser diferentes
Lo que nació durante O Marisquiño como un documental sobre BMX y skate adaptados terminó convertido en un relato sobre diversidad, libertad y comunidad. «Beauty» se estrenó este miércoles en Vigo con la voluntad de alejarse de la compasión y mostrar a sus protagonistas como lo que son: deportistas, amigos, viajeros y soñadores.
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Lucas Aguiar
CONCIERTOS O MARISQUIÑO
«Una demo cualquiera de mi ordenador puede cambiarme la vida»
El artista, que comenzó grabando canciones en su habitación y hoy acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, forma parte este año del cartel de O Marisquiño 2026, uno de los festivales de cultura urbana más importantes del país.
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Lucas Aguiar
CONCIERTOS EN O MARISQUIÑO
El Virtual: «Tengo un vínculo personal muy fuerte con esta tierra, el carácter gallego me fascina»
Tras haber vivido una etapa personal en la ciudad olívica que dejó huella en su trayectoria, El Virtual regresa a Vigo como una de las actuaciones más esperadas de O Marisquiño, conectando su propuesta sincera e independiente con el espíritu callejero y vanguardista del festival en Samil.
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Lucas Aguiar
O Marisquiño toma Samil: todo listo para el gran arranque
Abel Caballero visita el recinto en la víspera del inicio del festival, mientras el Concello amplía el horario de los socorristas hasta las 21.00 horas.
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Lucas Aguiar
Sara Yusto: «Ganar, siempre, y acabar con todos los huesos en su sitio»
A sus 25 años, Sara Yusto se ha convertido en una de las grandes referencias del descenso femenino nacional. Enfermera de profesión y ciclista por vocación, creció rodeada de motos y bicicletas gracias al negocio familiar y lleva prácticamente toda la vida compitiendo sobre dos ruedas. Con varias victorias en las calles de Vigo, afronta el descenso urbano de O Marisquiño como una de las grandes citas de la temporada.
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Lucas Aguiar
RIDER MTB
Marco Veiga: «Mi objetivo todos los años es conseguir la victoria»
Marco Veiga afrontará una nueva edición del descenso urbano de O Marisquiño como uno de los grandes favoritos. El vigente bicampeón de España de descenso, cinco veces campeón de la Copa de España de Enduro y siete veces campeón gallego de descenso considera que la cita viguesa es mucho más que una carrera dentro del calendario.
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