O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados

O Marisquiño 2026 convierte esta semana a Vigo en la capital de los deportes y la cultura urbana. La 26ª edición del festival se celebra del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con la playa de Samil como epicentro de la programación y actividades repartidas por otros puntos de la ciudad.

Más de 1.500 deportistas de una treintena de países participarán en las competiciones de skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, FMX, breaking y baloncesto 3x3. El descenso urbano volverá a recorrer las calles del centro de Vigo, mientras que Samil concentrará la mayor parte de las pruebas, los conciertos, las sesiones de DJ y las actividades familiares.

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Sigue en este directo de FARO toda la última hora de O Marisquiño 2026: horarios y programa de cada jornada, las mejores imágenes de cada prueba, actuaciones musicales, protagonistas, recomendaciones y resultados. También informaremos en tiempo real sobre el tráfico, los accesos a Samil, el transporte público y cualquier cambio o incidencia relacionada con el festival.

Jon Zabala Gallos del Norte en O Marisquiño 2025. / Cedida El freestyle, un lugar cada vez más seguro Un año después de su puesta de largo en el festival olívico, «Freestyle People» celebra su segundo año consolidado como modelo de inclusión global mientras abre nuevos horizontes para unir a jóvenes y la tercera edad sobre la tarima. La noticia, aquí.

Jon Zabala Danny León firma autógrafos a sus fans en una edición anterior de O Marisquiño en Samil. / Adrian Irago Danny León: «Para mí venir a O Marisquiño y a Vigo no es una opción, es tradición» Llegó a Vigo por primera vez en 2007 con apenas 12, fascinado por la idea de ver reunidos en un mismo espacio a deportistas internacionales que solo conocía por vídeos. Hoy, casi dos décadas después, con dos participaciones olímpicas (Tokio y París) y un palmarés envidiable en O Marisquiño, el madrileño Danny León regresa a la urbe olívica no solo como leyenda sobre la tabla, sino como anfitrión. En esta edición estrena la Piranha Ñam Session, un formato en la rampa de Vert de Samil ideado para recuperar el espíritu urbano, libre y sin la presión de las rondas eliminatorias. La entrevista, aquí.

Víctor P. Currás Autobús especial de Vitrasa para el festival O Marisquiño en Samil. / Alba Villar Vitrasa revoluciona su operativa para O Marisquiño: lanzaderas semidirectas con Samil cada 15 minutos La concesionaria del bus urbano replica sus servicios con pocas paradas intermedias para garantizar la movilidad. La línea N1 se ampliará durante todo el fin de semana en horario nocturno. Más información.

Lucas Aguiar Marta G. Brea La cantera de O Marisquiño toma las pistas de Samil El festival de deportes urbanos abrió este jueves su XXVI edición con los más jóvenes como primeros protagonistas. Los talleres de iniciación y los entrenamientos permitieron a decenas de niños compartir pista con deportistas internacionales antes del arranque de las competiciones. La noticia, aquí.

Lucas Aguiar Responsables del documental «Beauty», este miércoles en el estreno en el Auditorio Municipal de Praza do Rei. / Jose Lores «Beauty»: la belleza de ser diferentes Lo que nació durante O Marisquiño como un documental sobre BMX y skate adaptados terminó convertido en un relato sobre diversidad, libertad y comunidad. «Beauty» se estrenó este miércoles en Vigo con la voluntad de alejarse de la compasión y mostrar a sus protagonistas como lo que son: deportistas, amigos, viajeros y soñadores. La noticia, aquí.

Lucas Aguiar Lg1do / D.A. CONCIERTOS O MARISQUIÑO «Una demo cualquiera de mi ordenador puede cambiarme la vida» El artista, que comenzó grabando canciones en su habitación y hoy acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, forma parte este año del cartel de O Marisquiño 2026, uno de los festivales de cultura urbana más importantes del país. Lee la entrevista aquí.

Lucas Aguiar El Virtual / 73 CONCIERTOS EN O MARISQUIÑO El Virtual: «Tengo un vínculo personal muy fuerte con esta tierra, el carácter gallego me fascina» Tras haber vivido una etapa personal en la ciudad olívica que dejó huella en su trayectoria, El Virtual regresa a Vigo como una de las actuaciones más esperadas de O Marisquiño, conectando su propuesta sincera e independiente con el espíritu callejero y vanguardista del festival en Samil. Lee la entrevista aquí.

Lucas Aguiar El alcade Abel Caballero y la concejala Carmen Lago acompañados por Carlos Domínguez, «Pity» en Samil / FdV O Marisquiño toma Samil: todo listo para el gran arranque Abel Caballero visita el recinto en la víspera del inicio del festival, mientras el Concello amplía el horario de los socorristas hasta las 21.00 horas. La noticia, aquí.

Lucas Aguiar Sara Yusto en el descenso de O Marisquiño / FdV Sara Yusto: «Ganar, siempre, y acabar con todos los huesos en su sitio» A sus 25 años, Sara Yusto se ha convertido en una de las grandes referencias del descenso femenino nacional. Enfermera de profesión y ciclista por vocación, creció rodeada de motos y bicicletas gracias al negocio familiar y lleva prácticamente toda la vida compitiendo sobre dos ruedas. Con varias victorias en las calles de Vigo, afronta el descenso urbano de O Marisquiño como una de las grandes citas de la temporada. La noticia, aquí.