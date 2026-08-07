La humanización de Lepanto culmina la transformación del entorno de Vialia y la estación de Urzáiz

La calle Lepanto estrena una nueva imagen tras finalizar las obras de humanización, una actuación que, según destacó este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, completa la transformación urbana del entorno de la estación de Urzáiz, junto con el túnel de acceso directo a la AP-9, la construcción del complejo Vialia y la remodelación de la plaza de la estación.

La intervención supuso la ampliación de las aceras y la renovación de las redes de servicios, además de la instalación de 19 nuevas farolas, la plantación de 22 árboles y la colocación de nuevo mobiliario urbano, con bancos y papeleras. «La calle es completamente diferente», aseguró el regidor durante la visita a la zona.

Caballero aprovechó la inauguración para recordar la evolución de una vía marcada durante décadas por la estructura del conocido como scalextric, un viaducto que nunca llegó a entrar en funcionamiento y que dividía el espacio urbano. El alcalde señaló que esa infraestructura permaneció en pie durante cerca de medio siglo hasta que, siendo ministro de Fomento, ordenó su retirada. La última estructura pendiente, situada en la calle Alfonso XIII, fue demolida en 2021, lo que permitió culminar la reordenación de este acceso a la ciudad.

La humanización de Lepanto arrancó hace poco más de un año, provocando durante las primeras semanas un corte total del tráfico en la zona para avanzar con la obra, recuperando progresivamente uno de los carriles para garantizar el acceso a la autopista.