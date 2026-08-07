La Diputación propone un gran pacto entre administraciones para impulsar la recuperación del aeropuerto de Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha propuesto a Aena, la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo la creación de un «Pacto por Peinador» con el objetivo de coordinar esfuerzos para recuperar la conectividad del aeropuerto vigués y atraer nuevas rutas. La dirigente provincial trasladó la iniciativa a través de una carta remitida al director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca; al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y al alcalde de Vigo, Abel Caballero. En ella defiende la necesidad de que las cuatro administraciones trabajen de forma conjunta para reforzar la actividad del aeródromo.

«Tenemos la oportunidad de alcanzar un Pacto por Peinador que nos permita comenzar la urgente recuperación que el aeropuerto de Vigo necesita», sostiene Sánchez en la misiva, en la que recuerda la incorporación de la Diputación al Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, impulsado por Aena, y expresa la voluntad del organismo provincial de colaborar para mejorar la operatividad de la terminal viguesa.

La vicepresidenta explica que la Diputación ha podido analizar los estudios elaborados por Aena sobre posibles nuevas conexiones, que considera un punto de partida para revertir la actual situación del aeropuerto. En este sentido, insiste en que «Vigo necesita nuevas vías de potenciación de Peinador» y asegura que la estrategia seguida hasta ahora ha evidenciado «el fracaso de una política aeroportuaria descoordinada».

Sánchez defiende que mejorar la conectividad aérea constituye una prioridad para el desarrollo económico y turístico de la provincia. Por ello, recuerda el compromiso anunciado por la Diputación de destinar 200.000 euros para la promoción de Vigo y de la provincia por cada nueva ruta que se implante en Peinador, una medida que pretende servir de incentivo para captar conexiones.

La propuesta de pacto busca ahora dar un paso más mediante la celebración de una reunión entre las administraciones implicadas para concretar la fórmula de colaboración y avanzar en un plan conjunto que permita reforzar la actividad del aeropuerto vigués.