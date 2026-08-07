Bienvenido Aguado es uno de los referentes del freestyle MTB en España y un habitual de las competiciones internacionales más importantes. Para él, regresar a O Marisquiño siempre es un aliciente por el ambiente que se respira. El rider explica que, más allá de la competición, disfruta especialmente de reencontrarse con amigos y convivir con deportistas de otras disciplinas. «La vibra es bastante única aquí», afirma, destacando que el evento permite compartir experiencias con skaters, pilotos de motocross y otros atletas con los que forman «una crew bastante sólida».

En ese sentido, considera que el festival vigués va mucho más allá del espectáculo deportivo. Acostumbrado a competir en citas internacionales de primer nivel, como Red Bull Rampage, Aguado señala que O Marisquiño posee una identidad propia. Aunque reconoce que otros eventos cuentan con una gran tradición y afición, defiende que en Vigo se vive una experiencia diferente, donde el objetivo principal es disfrutar. «Es un evento en el cual se puede tener muy buenos recuerdos sin tener que tener esa competitividad», resume, convencido de que «aquí uno se divierte sí o sí».

Para Aguado es importante saber gestionar las emociones cuando fallas un truco, una parte inevitable en una disciplina donde el riesgo es constante. Su forma de afrontar una mala actuación pasa por tener la conciencia tranquila de haber dado todo lo que tenía. Para ilustrarlo utiliza una reflexión de Rafa Nadal: «Si mi 100% es el 60 de otros días, voy a dar ese 60 que es mi 100%», asegura. Desde esa perspectiva, considera que el freestyle nunca ofrece garantías absolutas de éxito y que las caídas o los fallos forman parte del proceso. «Duele, pero hay que ser realista, y mientras no me haya hecho daño hay que tirar para delante», señala.

El público únicamente ve los segundos que dura una ronda, pero detrás existe una preparación física y técnica muy exigente. «Me preparo de forma física todo lo que puedo, la verdad es que hago mucha moto para mantenerme en forma», explica. Aun así, subraya que cada circuito es diferente y que muchas veces es necesario adaptarse sobre el terreno. «Muchas veces es in situ, pero hay que venir con la base de casa», afirma.

Bienvenido Aguado hoy en Samil / Pablo Hernández Gamarra / FDV

Respecto a la evolución del slopestyle, Aguado destaca el enorme nivel de las nuevas generaciones, aunque confiesa que sigue prefiriendo un estilo más clásico y visual. «Los jóvenes que tenemos ahora están muy fuertes, pero en competición tienes que ser una máquina de hacer batidoras en el aire», señala. A su juicio, en las pruebas actuales prima la acumulación de rotaciones y barspins, mientras que él disfruta más con maniobras sencillas pero bien ejecutadas: «Un buen Superman me gusta más que un flip con cinco barspins, aunque aprecio las dos». Pese a ello, valora el talento de los jóvenes españoles y expresa su deseo de ver a más riders nacionales compitiendo en la élite internacional.

Por último, celebra el crecimiento que ha experimentado O Marisquiño en los últimos años. Destaca la elevada asistencia de público y la capacidad del evento para atraer visitantes de toda España y de todo el mundo. Como mensaje final, animó a quienes todavía no conocen el festival a acercarse porque, para él, «la vibra que hay aquí es única» y el evento reúne «el máximo nivel en todas las disciplinas», convirtiéndose en un plan perfecto tanto para aficionados como para familias.