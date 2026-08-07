Abraham Mateo consigue dejar 'loco enamorado' al público de Castrelos

Once años dan para cambiar muchas cosas. También para dejar de ser el niño que vivió un fenómeno fan adolescente y convertirse en un artista completo que ha aprendido a reinventarse sin romper con su pasado. Abraham Mateo regresó este jueves a la ciudad olívica, donde ya había actuado en 2015 en el Auditorio Mar de Vigo. Tras el éxito de esta cita, al año siguiente regresó.

Este viernes, el gaditano debutó en Castrelos demostrando de principio a fin que su triunfo en la ciudad hace más de una década no había sido puntual. Lo hizo con un concierto marcado por una gran propuesta audiovisual. Las pantallas del recinto vigués emitían imágenes dignas de un videoclip, mientras el cantante se movía de un lado al otro del escenario. Antes de que esto sucediese, se acercó a saludar a la afición en la prueba de sonido, destacando la «vibra tan increíble» que se vivía en el ambiente. Como es tradición, el alcalde, Abel Caballero también se dirigió hacia la muchedumbre: «Abraham Mateo me dijo que le gusta Vigo y que se querría quedar aquí. Va a dar el mejor concierto de su vida», proclamó. Después, defendió el libre acceso a la cultura musical.

Abraham Mateo irrumpió en escena con Kill the Lights. El arranque con esta canción, lanzada en 2013, ya dejaba una pista del viaje temporal de la noche. Desde aquel niño que buscaba hacerse un hueco en la industria musical cantando en programas de televisión hasta el hombre que formó parte del jurado del reconocido programa 'Operación Triunfo' y que hoy ofrece una propuesta centrada en ritmos urbanos. Precisamente, este año el andaluz homenajea su trayectoria profesional con una gira que hace honor a sus 20 primaveras en la música. Este verano, recorre las ciudades españolas con su Summer Tour 2026.

Los espectadores fueron testigos desde el primer momento de una sucesión de coreografías y juegos de luces que enlazaban un tema con el siguiente a través de una fórmula que funcionó perfectamente en el auditorio al aire libre, de la misma manera que ya lo había hecho el verano pasado con su actuación en el festival BigSound de Pontevedra. Varios de ellos, algunos con tatuajes en referencia al artista, llevaban esperando desde la tarde del día anterior.

«Cómo me gusta a mí Galicia, la gente de su tierra y el buen marisquito de aquí. Mira que en Cádiz tenemos buen 'pescaito', pero es que aquí el marisco está que te mueres», entonó el cantante. «Pasan muchas cosas malas en el mundo y esta es la noche de olvidarse de todo eso, vamos a disfrutar y a cantar», añadió.

Tras la apertura llegaron Bailarina, su popular tema colaborativo Loco enamorado y Quiéreme. Una secuencia que hizo vibrar al público antes de dar paso a un popurri a ritmo de ¿Qué ha pasao'?, Solonely y Bai-lala, donde no pudo faltar su mítica coreografía que se hizo viral en la plataforma TikTok. El cuerpo de baile, por tanto, ocupó gran parte del protagonismo visual. En general, toda la propuesta estaba pensada para no quitar la mirada del escenario mediante un concierto dinámico.

Las imágenes del concierto de Abraham Mateo en Castrelos / Marta G. Brea

Por primera vez en directo

Los más fieles pudieron demostrar su lealtad cuando Abraham cantó por primera vez en directo Así, lanzado hace unos días junto a María Becerra. Previamente, agradeció —también de parte de la argentina— el «increíble» recibimiento que «enseguida cogió millones de visitas en Youtube». La función también dejó espacio para crear ambientes más íntimos, en los que el artista pudo demostrar su versatilidad vocal. Ejemplo de ello fue cuando interpretó el reconocido tema de Miguel Gallardo, Hoy tengo ganas de ti, con más de medio siglo desde su lanzamiento y versionado a su vez por artistas como Alejandro Fernández y Christina Aguilera.

Todo ello antes de que Abraham Mateo volviese a subir el volumen en Castrelos con Maníaca, un reprise del clásico Maniac, de Michael Sembello. Háblame bajito y Todo mal fueron dos de las canciones que el artista dio vida, aunque nada se identifican con su paso por la ciudad, exitoso y sorprendiendo a la mayoría de los asistentes.

Ya con otra vestimenta, el andaluz robó el corazón de sus fanáticos con Clavaíto, que contó con una trabajada introducción audiovisual. Ni siquiera el abarrotado recinto fue quien de impedir que los movimientos de bachata se observaran a lo largo de las gradas y en la platea mientras sonaba esta canción que tiene junto a Chanel, que otorgó a España el mejor puesto en el festival de Eurovision en años.

A partir de ahí, Último baile, su reinterpretación de Angelito sin alas —junto a Juan Magán— y el popular tema que se remonta a sus inicios, Girlfriend, iban preparando el desenlace de una noche que prometía quedar para el recuerdo.

Quiero decirte, junto a Ana Mena —que forma parte de la banda sonora de la película 'Culpa Nuestra'—, sirvió como antesala al adiós definitivo. El broche final lo hizo, enfundado en la camiseta del Celta y el 10 de Mostovoi, con su gran hit Señorita. Así demostró que la canción continúa funcionando más de una década después y que sirve como punto de encuentro entre el pequeño Abraham de los comienzos y el artista que es a día de hoy.