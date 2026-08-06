Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer

Después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas —a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos— tomaran la decisión de no financiar los primeros fármacos específicos frente a la enfermedad de Alzhéimer, en contra del deseo de sociedades científicas y asociaciones de pacientes, la sanidad privada ya ha empezado a ofertarlos. En Navarra ya se han administrado a 15 pacientes, y en Madrid, a uno. El Hospital Vithas Vigo anuncia que será el tercer hospital de España y el primer gallego en tratar a pacientes de alzhéimer en fase leve con terapias antiamieloide.

Los fármacos son el lecanemab y el donanemab, autorizados en 2025 por la Agencia Europea del Medicamento. Son los primeros que eliminan la proteína beta-amiloide del cerebro, ralentizando el deterioro cognitivo en las fases más tempranas entre 1 y 3 años, según la experiencia recogida hasta ahora. Aunque su eficacia es limitada —del 27% uno y del 35% el otro—, los resultados son sólidos y se calcula que se podrían utilizar con uno de cada diez pacientes.

El doctor Antonio Pato, del equipo de cuatro neurólogos de Vithas Vigo, destaca que no solo pueden estabilizar el progreso de la enfermedad y mantenerla en esa fase de síntomas leves unos tres años de media, sino que «incluso un 10% mejoran». «Da una esperanza a la gente de estabilizar la enfermedad un tiempo», resalta.

El neurólogo Antonio PAto / Pedro Mina

«Da una esperanza a la gente de estabilizar la enfermedad un tiempo» Antonio Pato — Neurólogo

Vithas Vigo inició la tramitación de las autorizaciones en el mes de abril y cuenta ahora con las necesarias para poder prescribir los fármacos e incorporarlos a su práctica clínica. Ya tienen al primer paciente.

Uno de cada 10 pacientes es candidato

«La clave es seleccionar bien a los candidatos», sostiene el doctor Pato. Están indicados para pacientes con alzhéimer en fase temprana y con acúmulos de beta-amiloide en el cerebro, con confirmación por diagnóstico de imagen o análisis de líquido cefalorraquídeo, además de otras pruebas. «Aunque no curan la enfermedad, consiguen retrasar su progresión, con apenas un 12% de efectos adversos leves, siendo los graves excepcionales», destaca el doctor Pato.

Noticias relacionadas

El tratamiento es administrado por neurólogos en el hospital de día, cada dos o cuatro semanas. Según la evolución de cada paciente, será de forma continuada o en pauta de 18 meses. El coste de este último puede rondar los 40.000 euros. Algunos seguros de salud cubren una parte. Necesitan un control, monitorización y seguimiento exhaustivo e individualizado, con resonancias magnéticas cerebrales, pautadas de forma regular (entre 4 y 6 al año).