Vigo acelera la reparación de aceras con más de 600 actuaciones y reprocha a la Xunta que no arregle un tramo del paseo del Lagares

El Concello de Vigo pondrá en marcha a mediados de agosto un plan de choque para reparar las aceras dañadas por los temporales del invierno y la primavera. El alcalde, Abel Caballero, anunció este jueves el inicio de una campaña que contempla más de 600 intervenciones tanto en el casco urbano como en el rural, al tiempo que cargó contra la Xunta por negarse, según denunció, a asumir la reparación de un tramo del paseo del río Lagares que se derrumbó tras las fuertes lluvias.

El regidor explicó que el Ayuntamiento ha adjudicado un contrato inicial de 47.000 euros, ampliable en función de las necesidades, para actuar sobre las aceras con desperfectos. Los trabajos incluirán la reposición de baldosas, la reparación de las bases de cemento deterioradas y otras actuaciones de mantenimiento destinadas a mejorar la seguridad de los peatones.

Caballero enmarcó esta actuación dentro de un plan más amplio de conservación de la red viaria. Recordó que el Concello continúa con la campaña de bacheado en distintos puntos de la ciudad y con el asfaltado de un total de 372 calles, entre ellas Clara Campoamor, donde los trabajos ya están en marcha. También citó otras actuaciones como la reparación del muro del Camino da Igrexa, en Valladares; la Baixada á Praia, en Saiáns; Vista do Mar, en San Xurxo de Saiáns; la calle Cantabria o la vía de la traída de aguas de Teis.

El alcalde atribuyó el deterioro del firme y de las aceras al episodio de lluvias registrado durante los últimos meses y defendió que Vigo dispone de recursos económicos para acometer estas obras. «Vamos a entrar con mucha velocidad en la reparación urgente de las aceras», aseguró.

En la misma comparecencia, Caballero volvió a dirigir sus críticas contra la Xunta a cuenta del paseo del río Lagares. El alcalde explicó que un tramo situado entre la Baixada Ponte Nova y la Baixada do Pontillón permanece cerrado desde finales de la primavera después de que la crecida del río provocase un importante desprendimiento del terreno, arrastrando parte del camino.

Según indicó, el Concello solicitó en junio a la Xunta, a través de Aguas de Galicia, que asumiese la reparación por tratarse de una infraestructura vinculada al cauce fluvial. Sin embargo, afirmó que la administración autonómica respondió reclamando más documentación y sosteniendo que debía ser el Ayuntamiento quien ejecutase la obra.

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Caballero insistió en que la competencia sobre los ríos corresponde a la comunidad autónoma y acusó a la Xunta de eludir sus responsabilidades. Pese a ello, avanzó que el Concello acometerá la reparación para reabrir cuanto antes este tramo del paseo, muy utilizado por peatones y corredores. «Lo vamos a hacer, pero una vez más la Xunta no quiere pagar lo que tiene que pagar en esta ciudad», afirmó el regidor.