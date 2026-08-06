El taller donde siete alumnos reescriben su futuro laboral con el certificado de Mantenimiento Industrial: «Siempre me gustó arreglar cosas»

Del colegio al instituto, y de aquí a la FP, Universidad o al mercado laboral; un recorrido académico y profesional que Ana, Hugo, Alonso, Rubén, Nicolás o Juan están reescribiendo. Los seis son alumnos de uno de los cursos de certificación profesional (conocidos como AFD para desempleados y ocupados) enfocados en ramas industriales como mantenimiento, fabricación mecánica, soldadura o mecanizado que se imparten en el CIFP de Coia.

Las puertas de este centro no cierran por vacaciones y en sus talleres y aulas, estos nuevos estudiantes buscan una segunda oportunidad laboral, adentrarse en un mercado con mucha demanda, buen sueldo o, simplemente, cumplir un sueño. Es el caso de Ana. Ella es peluquera «de toda la vida» pero siempre ha tenido claro que quería «trabajar entre máquinas». «Me gusta arreglar cosas, siempre me gustó, soy muy manitas», reconoce.

Los alumnos del curso de certificación profesional ayer, en uno de los talleres con su profesor José Manuel Valverde. / E. V.

Sector «masculinizado»

Por tratarse de un sector más «masculinizado», se metió a peluquería pero ahora ha impuesto sus herramientas y su verdadera vocación. «Esta siendo un gran cambio, porque no tenía experiencia previa pero también pensé que sería más difícil y no; me gusta, tienen buenas salidas laborales y una alta empleabilidad. Es en lo que aspiro a trabajar», explica Ana, que como el resto de sus compañeros está inmersa desde el 6 de julio en el curso de Mantenimiento de equipo industrial, cuyas prácticas en empresas arrancarán en octubre.

El conselleiro de Emprego, José González, durante su visita al CIFP de Coia. / FdV

Así lo cuenta uno de sus profesores, José Manuel Valverde. «Se trata de cursos habilitantes donde el objetivo no es tanto el poder pasar luego a un ciclo medio, que también, sino encontrar salidas laborales. Adquieres las competencias que necesitas para desempeñar el trabajo», relata el docente del CIFP de Coia.

Inserción «directa» en la comarca

El centro desarrolla a lo largo del año lectivo decena de cursos de certificación profesional así como ciclos de FP de Mecanizado, Mantenimiento electromecánico, Automatización y Mecatrónica industrial. «No tenemos ni un solo curso, ni una sola formación que no tenga inserción directa en el ámbito del trabajo de la comarca. En el momento que un curso o un ciclo no tenga inserción, desaparece. Estamos formando para un empleo, ninguna otra cosa», comentaba el director del centro, José Vizcaya durante la visita del conselleiro de Emprego, José González, (acompañado por la directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, Zeltia Lado, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz) a las instalaciones del centro.

El conselleiro aprovechó esta visita para recordar que está abierto hasta el 30 de noviembre el plazo de presentación de solicitudes de los apoyos autonómicos a las AFD, una iniciativa que la Xunta sigue potenciando con 60 millones de euros luego de una ampliación de crédito de 20 millones, por su alta demanda.

Conocer el mercado español

Otro de los alumnos del curso de certificación de profesionalidad de mantenimiento industrial es Alonso. Natural de Perú, cursó allí una Ingeniería mecánica y para adaptarse al mercado español, optó por esta formación. «Al final aquí en España se trabaja de una manera, con unas máquinas y un reglamento distinto, y necesita renovar todo este conocimiento. Hay otras leyes, otras medidas de seguridad y aprovecho también para actualizar muchas nociones», argumenta Alonso, muy «satisfecho» con la práctica recibida: «Se ajusta a lo que estaba buscando».

Por su parte, Hugo sí tiene como objetivo número uno de este curso de profesionalidad la empleabilidad. Él es uno de los miles de extranjeros que acaba de regularizar su situación en España gracias al proceso extraordinario llevado a cabo este año y ya con su permiso de residencia, busca un trabajo que, por el momento se le resiste. «Opté por este curso porque sé que es exitoso, tiene buenas salidas y me puede valer como experiencia laboral y también para la vida, interaccionar con las máquinas... tener este certificado te garantiza unas competencias laborales y la posibilidad de sacarte luego el título», contempla Hugo.

Y es que pesar de que estos cursos AFD ya son de por sí habilitantes, otra de las posibilidades que ofrecen es la de cursar una formación reglada, es decir, un ciclo medio. «La posibilidad de continuar los estudios aquí en el centro, nos da la posibilidad de informarlos, de decirles que pueden completar los módulos ya aprobados en el ámbito de los cursos AFD, pasarse a la formación reglada y completar con mucho menos esfuerzo un ciclo formativo», concluye Vizcaya.