Pesar en la comunidad educativa viguesa por la muerte de Javier Cabaleiro, profesor en Frián-Teis y Rosais 2

Adiós a uno de los últimos maestros que alcanzó la educación secundaria en Vigo. La comunidad educativa de la ciudad está de luto después del fallecimiento de Javier Cabaleiro Cameselle, histórico profesor del Colegio Frián-Teis y el IES Rosais 2 de este popular barrio de la urbe. El docente de Matemáticas murió este martes 4 de agosto a los 73 años de edad después de dedicarse durante tres décadas a la enseñanza de las Matemáticas en el instituto de la rúa Coutadas.

Cabaleiro fue uno de los más jóvenes de la generación de maestros que, a mediados de la década de los 90, realizó el paso de los cursos de 7º y 8º de EGB a 1º y 2º de la ESO de acuerdo con la LOGSE. Junto a él, nombres históricos como los de Casto Fernández (Lengua y Literatura Castellana) o Xulio Espiña (Ciencias Naturales) acompañaron a los alumnos en el primer ciclo de la educación secundaria.

Responsabilidad del docente vigués fue enseñar nociones básicas de álgebra, con las ecuaciones de segundo grado o el teorema de Pitágoras como principal quebradero de cabeza. Esta labor la compatibilizó con la tutoría de estos cursos, claves para el desarrollo intelectual y social de muchos alumnos que años después destacarían por sus expedientes en Bachillerato, Selectividad y la Universidad. También participó en cientos de salidas extraescolares, incluyendo excursiones a la redacción de FARO como la imagen que acompaña estas líneas en febrero de 2020.

Javier Cabaleiro (a la izquierda al fondo, el más alto) con alumnos de 2º de la ESO del IES Rosais 2 en su visita a FARO en febrero de 2020. / Ricardo Grobas

Quienes compartieron aulas con Cabaleiro lo recordarán por su trato afable, sus chistes y su atención cercana al alumnado. También por sus caminatas por el monte evitando el contacto con la tecnología y las buenas relaciones con los compañeros de claustro. Con ellos participó en la plantación de decenas de camelios en el «paseo» que rodea al instituto Rosais 2 y que rinden homenaje a los profesores jubilados.

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Su cuerpo fue velado durante dos jornadas en el tanatorio de Emorvisa-Pereiró, donde este jueves se realizó a las 18 horas una ceremonia. Por allí pasaron quienes fueron sus alumnos, compañeros de trabajo y amigos para despedir a uno de los hombres que más huella dejó en las aulas de este centro.