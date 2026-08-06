«Es el evento más internacional de Galicia de música clásica»

El Concurso Internacional de Piano «Cidade de Vigo» cumple su primera década y lo hace acumulando éxitos. Su fundador, el pianista ferrollano y catedrático en el Conservatorio Superior de Navarra, Pablo Galdo, se enorgullece de que la iniciativa esté ayudando a promesas del teclado a abrirse paso. El Conservatorio Superior de Vigo acoge este viernes, a las 20 horas, el concierto inaugural.

¿Cómo surgió el concurso?

Me gusta siempre ayudar a los talentos y creo que un concurso puede ser una plataforma para ello, para que se abran paso. Simplemente lo creé de esa manera y además nunca había habido un concurso internacional antes en Vigo y creí que era una buena idea. Es verdad que revitaliza la ciudad.

Cuando estaba comenzando, ¿también le ayudaron este tipo de concursos?

Creo que este tipo de concursos ayudan a todo el mundo. Es una plataforma para todos los pianistas del mundo. Los concursos, a veces, pueden contribuir a ello.

¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito para que tenga tanta participación?

El éxito es de todos. Creo que la dirección artística es muy importante en cualquier evento del mundo y, además, el equipo que me rodea, que son vitales. Sin ellos no podría haber conseguido que este concurso tenga la relevancia que ya tiene.

¿Cómo consiguen atraer la atención de tantos músicos?

No lo sé. Realmente, el concurso ya lo conoce todo el mundo. Creo que ya tiene muy buen nombre porque hay muchos pianistas interesados en participar. Mucho más que la media de de otros concursos. Es altísimo que casi 400 pianistas se quieren venir a Vigo. Esa cifra no es habitual.

¿Qué respuesta ha tenido la primera edición junior?

Muy bien. Una respuesta increíble para ser la primera edición, dado que los premios no son altos. Sorprendentemente, mucho éxito. Se inscribieron veintipico gallegos y en el internacional, más de 90, y se hizo una preselección. Creo que es una cifra muy considerable, porque concursos locales y autonómicos hay muchos menos pianistas inscritos.

¿Qué tal el nivel que demostraron estos participantes?

Espectacular. Los jurados dijeron que era altísimo. Vienen de más de veinte países solo del concurso junior.

Incluyendo al senior, ¿en qué continente tiene más éxito la convocatoria?

Creo que un poquito en todos. Hay 10 países que tienen más de 20 participantes. Muchos asiáticos, muchos de Italia, muchos de Alemania, de Europa en general hay bastantes, de Estados Unidos también, de Canadá... Setenta y siete países. Se dice pronto, pero es una barbaridad. Hasta de India.

¿Qué destaca de estos 10 años?

Me llevo la satisfacción del crecimiento considerable del concurso, que es un concurso respetado en todo el mundo. Me atrevo a decir que es el evento más internacional de Galicia de música clásica y, realmente, tiene una proyección muy grande en todos los países. Y, sobre todo, ahora tenemos la suerte de que cada vez hay más gente. El año pasado y hace dos años, ya se llenó el concierto inaugural. De esta edición ya están agotadas las entradas desde hace muchos días. Hay decenas de personas a la cola que quieren entrar, pero ya no es posible. Me quedo con el crecimiento del concurso, con el nombre que le da a Vigo y que es una satisfacción también ayudar a muchos pianistas por medio del concurso.

Hablando del concierto inaugural, este año, tienen a Jeremy Irons. ¿Cómo surge esta colaboración?

Simplemente, él quiere también participar en el homenaje a Tamás Vásáry, que se murió y fue miembro de nuestro jurado varios años y vamos a hacer el Carnaval [de los animales], entre otras obras, algunas cuatro manos y dos pianos. Voy a tocar yo con Martha Argerich y Jeremy Irons será el narrador del Carnaval.

¿Tienen noticia de que alguno de los ganadores de ediciones anteriores hayan triunfado?

De las nueve ediciones, hay bastantes que están teniendo una carrera muy considerable, muy internacional. El caso del ganador de 2024 fue finalista el año pasado en el concurso Chopin y está teniendo una carrera internacional. Lo mismo la finalista la ganadora de 2023, el de 2019, el de 2020... Están teniendo una proyección muy grande y eso nos alegra.

¿Qué se pueden esperar de las próximas ediciones?

Noticias relacionadas

Este año es el primer año que viene la Orquesta Sinfónica de Galicia, lo cual creo que es un puntazo porque además de ser la mejor orquesta de Galicia, es una de las más destacadas de Europa. Es realmente pues un paso muy grande que la gente ya pueda disfrutar de una final con orquesta. ¿Y qué se espera en próximas ediciones? Seguir creciendo, un presupuesto mayor, porque la verdad es que por desgracia necesitamos más apoyo por parte de las instituciones. El aspecto económico es muy importante porque eso ayuda a revitalizar el concurso y a que los premios aumenten.