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O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados
O Marisquiño 2026 convierte esta semana a Vigo en la capital de los deportes y la cultura urbana. La 26ª edición del festival se celebra del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con la playa de Samil como epicentro de la programación y actividades repartidas por otros puntos de la ciudad.
Más de 1.500 deportistas de una treintena de países participarán en las competiciones de skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, FMX, breaking y baloncesto 3x3. El descenso urbano volverá a recorrer las calles del centro de Vigo, mientras que Samil concentrará la mayor parte de las pruebas, los conciertos, las sesiones de DJ y las actividades familiares.
Sigue en este directo de FARO toda la última hora de O Marisquiño 2026: horarios y programa de cada jornada, las mejores imágenes de cada prueba, actuaciones musicales, protagonistas, recomendaciones y resultados. También informaremos en tiempo real sobre el tráfico, los accesos a Samil, el transporte público y cualquier cambio o incidencia relacionada con el festival.
Lucas Aguiar
«Beauty»: la belleza de ser diferentes
Lo que nació durante O Marisquiño como un documental sobre BMX y skate adaptados terminó convertido en un relato sobre diversidad, libertad y comunidad. «Beauty» se estrenó este miércoles en Vigo con la voluntad de alejarse de la compasión y mostrar a sus protagonistas como lo que son: deportistas, amigos, viajeros y soñadores.
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Lucas Aguiar
CONCIERTOS O MARISQUIÑO
«Una demo cualquiera de mi ordenador puede cambiarme la vida»
El artista, que comenzó grabando canciones en su habitación y hoy acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, forma parte este año del cartel de O Marisquiño 2026, uno de los festivales de cultura urbana más importantes del país.
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Lucas Aguiar
CONCIERTOS EN O MARISQUIÑO
El Virtual: «Tengo un vínculo personal muy fuerte con esta tierra, el carácter gallego me fascina»
Tras haber vivido una etapa personal en la ciudad olívica que dejó huella en su trayectoria, El Virtual regresa a Vigo como una de las actuaciones más esperadas de O Marisquiño, conectando su propuesta sincera e independiente con el espíritu callejero y vanguardista del festival en Samil.
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Lucas Aguiar
O Marisquiño toma Samil: todo listo para el gran arranque
Abel Caballero visita el recinto en la víspera del inicio del festival, mientras el Concello amplía el horario de los socorristas hasta las 21.00 horas.
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Lucas Aguiar
Sara Yusto: «Ganar, siempre, y acabar con todos los huesos en su sitio»
A sus 25 años, Sara Yusto se ha convertido en una de las grandes referencias del descenso femenino nacional. Enfermera de profesión y ciclista por vocación, creció rodeada de motos y bicicletas gracias al negocio familiar y lleva prácticamente toda la vida compitiendo sobre dos ruedas. Con varias victorias en las calles de Vigo, afronta el descenso urbano de O Marisquiño como una de las grandes citas de la temporada.
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Lucas Aguiar
RIDER MTB
Marco Veiga: «Mi objetivo todos los años es conseguir la victoria»
Marco Veiga afrontará una nueva edición del descenso urbano de O Marisquiño como uno de los grandes favoritos. El vigente bicampeón de España de descenso, cinco veces campeón de la Copa de España de Enduro y siete veces campeón gallego de descenso considera que la cita viguesa es mucho más que una carrera dentro del calendario.
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Lucas Aguiar
El descenso del Marisquiño, un kilómetro y 135 metros de pura adrenalina
El descenso urbano de O Marisquiño ya está listo para volver a convertir el centro de Vigo en un vertiginoso circuito de competición. La prueba, una de las más espectaculares y multitudinarias del festival, mantendrá su emblemático recorrido entre O Castro y A Laxe.
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Lucas Aguiar
La «cara oculta» de O Marisquiño: cerca de 800 personas hacen posible el festival año tras año
La organización moviliza entre 700 y 800 trabajadores entre personal propio y empresas auxiliares para levantar el mejor festival de cultura urbana de España.
Jon Zabala
O Marisquiño duplica los precios de los alojamientos en Vigo durante el festival
Los hoteles vigueses cuelgan el cartel de lleno absoluto de jueves a domingo. En plataformas como Airbnb se disparan los precios hasta los 400€ ante la escasez de oferta y la elevada demanda.
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Lucas Aguiar
Entrevista
Carlos Domínguez, «Pity» Fundador y director de O Marisquiño: «El público de Vigo es el éxito de O Marisquiño»
Carlos Domínguez, «Pity», es el fundador y director de O Marisquiño, el festival de deportes y cultura urbana que, desde Vigo, se ha convertido en una referencia internacional. Lo que comenzó como un pequeño encuentro con apenas unos cientos de asistentes es hoy un evento que reúne a miles de personas y sitúa a la ciudad en el mapa mundial de disciplinas como el skate, el BMX, el MTB o el breakdance.
A las puertas de una nueva edición, el festival afronta nuevos retos, competiciones y ambiciones, pero mantiene intacto el espíritu con el que nació hace más de dos décadas.
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