La nueva sede de Ibermutua en Vigo cumple un año concluida y sin avances para poder abrir

El antiguo edificio del policlínico Cíes cumple este mes un año reconvertido en la nueva sede de Ibermutua Gallega en Vigo y con las obras concluidas, pero sin poder iniciar su actividad. Para abrir sus puertas, solo le falta la autorización para que Unión Fenosa Distribución —para Naturgy— pueda disponer de un espacio de 12 metros cuadrados para hacerla acometida que dote de electricidad al edificio. Un «problema jurídico» mantiene bloqueado este suministro imprescindible. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) explicaba a FARO a principios de mayo que preveía resolverlo «antes del verano». Sin embargo, no se ha logrado avanzar nada en los últimos tres meses.

Xosé Bar Boo, uno de los arquitectos introductores de la modernidad en la arquitectura gallega, construyó en 1967 el que sería el primer edificio de planta ovalada de la ciudad. Con ella, recordaba la estructura circular de castros celtas y pallozas, pero lograba algo también algo más práctico: que la mayor parte de sus estancias fuera exteriores y sus comunicaciones, más cómodas para un centro sanitario, en el que un puesto central debe controlar distintas habitaciones.

Nació por iniciativa privada, para albergar un sanatorio médico quirúrgico, y nunca abandonó su uso sanitario. Desde 1976, dentro de la red pública. El policlínico ubicado en la avenida de Madrid formaba parte del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) cuando se estrenó el nuevo hospital de Vigo, el Álvaro Cunqueiro, y en la reordenación que este propició, el Servizo Galego de Saúde decidió prescindir del emblemático inmueble. Cerró sus puertas en noviembre de 2015.

El sanatorio de la avenida de Madrid, en una imagen tomada en 1983. / CAMESELLE

Transcurrieron casi cuatro años hasta que se decidió un nuevo destino para este edificio, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social. Los intentos de venta no fructificaron y acabó adscribiéndose a Ibermutua gallega, por una compensación de 3,5 millones de euros, en verano de 2019. Como mutua colaboradora de la Seguridad Social, tenía prioridad sobre la propuesta del sindicato de Comisiones Obreras, que había propuesto la creación de una residencia de mayores con un modelo innovador.

Las obras tardaron otros cuatro años más. Empezaron en verano de 2023, con una inversión estimada de 5,25 millones de euros. Los trabajos están prácticamente concluidos desde agosto de 2025. Están a la espera de que la TSGS conceda el permiso para que se puedan llevar a cabo los trabajos de la acometida eléctrica, según transmitieron a FARO fuentes de Ibermutua.

Explicaciones

Por aquel entonces, la subdirección General de Gestión de Patrimonio justificó que el caso era complejo, pero esperaba resolverlo «antes del verano». Explicó que no es posible una cesión de uso de este inmueble demanial vinculado a usos administrativos a una actividad privada como la de Naturgy. Normalmente, se resuelve con una servidumbre, pero tampoco es posible porque el terreno está adscrito a Ibermutua. La salida jurídica que manejaban en mayo era «una especie de convenio» a tres bandas para el que creían contar en ese momento con el borrador definitivo.

Sin embargo, no se han cumplido las expectativas. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones admite que «no se ha producido ningún cambio con respecto a la situación» trasladada en mayo. «Se espera que pueda quedar resuelto cuanto antes», destacan y añaden: «Si bien, todavía se están manteniendo reuniones».