«Una demo cualquiera de mi ordenador puede cambiarme la vida»

Saúl Rodríguez Maroñas (Santa Comba, 11 de marzo de 2008), más conocido como LG1DO, se ha consolidado como una de las voces emergentes de la música urbana gallega. El artista, que comenzó grabando canciones en su habitación y hoy acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, forma parte este año del cartel de O Marisquiño 2026, uno de los festivales de cultura urbana más importantes del país.

Hace apenas unos años grababa canciones con el móvil en su habitación y ahora está en el cartel de O Marisquiño. ¿En qué momento sintió que dejaba de ser una afición para convertirse en una realidad?

Siempre confié, pero fue cuando empecé a ver que la gente conectaba con las letras y las melodías. Ahí comencé a creer que esto era más que una afición y que había que dedicarle todavía más horas.

Canta en gallego y también en castellano, y se mueve en ambos idiomas con total naturalidad. ¿Cómo vive esa mezcla y qué papel quiere que desempeñe cada lengua a medida que crece como artista y llega a más público?

El gallego y el castellano son las dos lenguas que hablo en mi día a día, así que creo que deben tener un papel meramente estético. Es decir, si la primera frase en gallego y la segunda en castellano quedan bien, tampoco le doy más vueltas.

O Marisquiño representa la cultura urbana en todas sus formas. ¿Qué significa para un artista gallego joven formar parte de un festival con tanta identidad?

Es un orgullo participar en un festival como este con una trayectoria tan breve y a una edad tan temprana. Pienso que, además, encaja muy bien con mi proyecto, que busca una identidad fuerte.

Siempre dice que es muy versátil y que no quiere encasillarse en un solo género. ¿Hay algún sonido con el que todavía no se haya atrevido y que le gustaría explorar próximamente?

Todavía no me he atrevido con el reguetón. Me gustaría que mi primer tema de ese género fuese una colaboración que tengo en mente, pero es algo difícil. Aun así, tengo fe. Otro género que me gustaría explorar pronto es el rock, la verdad.

«Darche» fue un punto de inflexión en su carrera. ¿Qué aprendió de ese éxito y qué presión supone intentar superarlo?

El éxito me enseñó que una demo cualquiera de mi ordenador puede cambiarme la vida. «Darche» era eso y, gracias a Guzmen, salió a la luz. En cuanto a la presión, es totalmente sana: me empuja a mejorar y a seguir probando de forma orgánica, sin forzar nada.

Su música habla de vivencias muy cotidianas. ¿Cree que esa naturalidad es lo que más conecta con la gente de su generación?

Totalmente. Creo que es algo fundamental en el éxito que están teniendo los temas, porque cualquier persona puede sentirse identificada, sin importar la edad o el sexo.

Si O Marisquiño le propusiera una colaboración sorpresa sobre el escenario, ¿con quién se subiría sin pensarlo?

Iría con l0rna. Me parece que está haciendo las cosas muy bien y que es una artistaza.

Ha comentado que es bastante perfeccionista. ¿Es de los que disfrutan del concierto o de los que, al bajarse del escenario, solo piensan en lo que podrían haber hecho mejor?

A pesar de mi perfeccionismo, en el escenario disfruto un montón. Busco mejorar, pero lo hago viendo los vídeos después y probando cosas sin presión ni martirizarme, viviendo el momento.

Muchos chavales que le siguen están donde se encontraba usted hace unos años: grabando canciones en casa. Si pudiera hablar con aquel LG1DO que empezaba con BandLab y un móvil, ¿qué consejo le daría?

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Que no pare, que haga lo que le gusta y lo que siente sin fijarse en las tendencias, y que busque siempre mejorar. Ser autodidacta enseña muchas cosas y obliga a esforzarse más.