Las Islas Cíes cuelgan el cartel de lleno por tierra y mar para el día del eclipse

Las Islas Cíes son Destino Turístico Starlight por la excelente calidad de su cielo y la baja contaminación lumínica. Muchos ataron cabos y decidieron que el archipiélago o la ría de Vigo son puntos idóneos para observar un fenómeno como el eclipse de sol del próximo miércoles.

Si la afluencia es alta durante el verano, con este episodio aún más. Ya no es posible reservar plaza en el camping, ni con tienda propia, ni en una de las que ya están preparadas. Por mar también está complicado. Desde hace años solo se permite fondear a la vez a 125 embarcaciones y ya se concedieron todos los permisos para ello. Este jueves, Capitanía Marítima de Vigo, envió un comunicado recordando que está prohibido fondear en las aguas del parque sin la debida autorización.

La única alternativa es aproximarse y no echar el ancla, aunque los expertos recomiendan mantener la distancia para evitar incidencias. Si no se dispone de barco propio, la alternativa es alquilar, algo que no sale barato para todos los bolsillos. La empresa Sailway, la más grande que trabaja en la ciudad, ya tiene toda su flota alquilada. Familias o grupos de amigos reservaron los 20 barcos de los que disponen en una horquilla de precios que oscila entre los 450 y los 2.000 euros, dependiendo del tamaño.

Además, prepararon una actividad guiada para seguir el eclipse desde el mar, que también colgó el cartel de completo. Por 130 euros por persona, los participantes navegarán en una embarcación neumática con capacidad para diez pasajeros y patrón. La salida partirá del Real Club Náutico de Vigo entre las 19.00 y las 22.00 horas, coincidiendo con el fenómeno. Durante la travesía se les facilitarán gafas homologadas para observar el eclipse y recibirán explicaciones sobre cómo hacerlo de forma segura. La ruta discurrirá por distintos puntos de la ría de Vigo, entre las zonas de Toralla y Barra, en función del tráfico marítimo previsto y de las autorizaciones disponibles ese día.

Otros patrones todavía dan la opción de alquilar un bote. Los más baratos, con capacidad para cinco personas, cuesta alrededor de 530 euros por 24 horas y los más caros pueden superar los 4.000.

Consejos para ver el fenómeno desde el mar

Un experto, capitán de la Marina Mercante, insiste en que, ante la previsión de una elevada concentración de embarcaciones en la ría de Vigo, la prioridad debe ser la seguridad. Recuerda que el patrón no debe distraerse observando el eclipse y tiene que mantener en todo momento la vigilancia de la navegación para evitar colisiones. También aconseja no detenerse en canales o zonas de paso del tráfico marítimo y regresar a puerto de forma escalonada, evitando que todas las embarcaciones coincidan al mismo tiempo.

Si se permanece cerca de las islas, recomienda no echar el ancla fuera de las zonas permitidas y, en caso de no poder fondear, mantenerse a la deriva en un lugar seguro sin obstaculizar el tráfico marítimo.

Respecto a la observación del fenómeno, subraya que únicamente deben utilizarse gafas homologadas para eclipses y advierte de que nunca se debe mirar al Sol con prismáticos, ya que pueden provocar lesiones oculares inmediatas. Además, recomienda llevar encendidas las luces de navegación antes de que el eclipse alcance su máxima oscuridad para facilitar la visibilidad entre embarcaciones.