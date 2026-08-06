Una alerta por incendio obliga a desalojar el edificio de Correos de la plaza de Compostela, en Vigo

Una amplio dispositivo de bomberos, con tres camiones, así como de Policía Local acudió en la tarde de este jueves a la plaza de Compostela de Vigo por un presunto incendio originado en la sede central de Correos.

Según informan desde el parque de Teis, se habría producido por un calentón de un cuadro eléctrico que provocó un cortocircuito.

El servicio de Emerxencias recibió una llamada alertando de que había sonado una alarma de incendios en el local sobre las ocho de la tarde, y que salía bastante humo del inmueble.

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Las primeras actuaciones llevaron a los servicios de Bomberos de Vigo a desalojar tanto a los trabajadores de la oficina postal como al resto de residentes del edificio situado en el número 3 de la citada plaza.