¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo

Solventar un problema que no era económico, sino político. Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra parecen hoy más cerca de conseguir un pacto ansiado por miles de vigueses, empresarios, estudiantes, emigrados y turistas: el que consiga mejorar la conectividad del aeropuerto vigués. Y en ese horizonte se contemplan una decena de destinos prioritarios para remontar el vuelo.

La vicepresidenta del ente provincial, Luisa Sánchez, anunció este miércoles un plan de apoyo en el que contempla una ayuda de 200.000 euros por cada nueva ruta que se opere. Sin límite en el número de las mismas y con la vigencia temporal —hasta durante varios años— que las aerolíneas propongan. Este cheque sería en concepto de promoción en destino, pero sumaría a los otros dos apoyos ya anunciados: las bonificaciones de Aena para aeropuertos regionales, que oscilan entre los 400.000 y los 800.000 euros según el tipo de ruta, y los 200.000 euros que la Xunta de Galicia ofrece para dos conexiones.

Las primeras propuestas de la Diputación

Los destinos elegidos son «múltiples y basados datos de Aena», que es quien registra los tráficos reales desde y hacia las Rías Baixas. Según la vicepresidenta provincial, en España emergen como opciones más interesantes Alicante o Málaga al sumar, además de los viajeros punto a punto, las conexiones con otros destinos extranjeros operados por compañías low cost o de bandera. En el plano internacional añadía «Milán, Londres, Ámsterdam o París», lo que garantizaría la conectividad en hubs y el acceso a algunos de los principales mercados turísticos, además de Portugal.

Rutas potenciales identificadas por Aena para el aeropuerto de Vigo / Simón Espinosa

Caballero le pone coste

La respuesta del alcalde no se hizo esperar a través de un audio remitido a los medios. Abel Caballero insistió en que «las rutas preferentes son las que siempre dijimos», con dos prioridades claras como recuperar Londres y «tratar de conseguir París». En las conexiones domésticas su prioridad en los últimos meses ha sido «reforzar Barcelona», donde se registran ocupaciones superiores al 95% y unos precios bastante elevados desde que Vueling la opera en monopolio.

Sus objetivos en el resto de España pasan por otras viejas conocidas que han operado tanto a mercado como con ayudas. En ese sentido ve «muy interesante» recuperar Valencia, Sevilla y Bilbao, todas ellas incluidas en los destinos potenciales de Aena. «Tenemos ofertas para volar desde Vigo de un número muy importante de compañías europeas», apuntó Caballero, quien determina que «en cuanto la Xunta diga que paga hay que seleccionarlas», resumió.

Según sus estimaciones sería necesario que la Xunta aporte una cantidad similar dado que «lo que hay que pagar por cada una de las rutas es aproximadamente sobre 600, 700 u 800.000 euros»; cifra similar a los anteriores contratos lanzados en solitario por el gobierno local. La fumata blanca para dicho acuerdo, si bien lejana, parece un poco más cerca.