El eclipse busca mesa y terraza en Vigo

El próximo 12 de agosto, la Península Ibérica vivirá un acontecimiento astronómico extraordinario. Galicia será uno de los mejores lugares para contemplar el eclipse solar total y Vigo, una de las ciudades desde las que podrá disfrutarse casi en toda su magnitud. Mientras numerosos visitantes preparan ya su viaje para presenciarlo, buena parte del sector hostelero todavía no ha movido ficha.

Ante el atractivo del evento, la Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) ha animado al sector a tematizar la jornada, convertir sus establecimientos en puntos de observación y ofrecer «una experiencia segura y de calidad». La idea es que el eclipse no solo lleve las miradas al cielo, sino también a hoteles, restaurantes y terrazas, que podrían convertirse en un atractivo añadido para quienes elijan Vigo ese día.

Para garantizar la seguridad de los clientes, Feprotur organizó el pasado mes de julio una jornada con especialistas de la Universidad de Vigo y de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura. El encuentro sirvió para trasladar recomendaciones sobre protección ocular y sobre cómo acondicionar espacios adecuados para seguir el fenómeno.

La astrofísica Ana María Ulla y la geóloga marina ambiental Cintia Cabada insistieron en la necesidad de utilizar «filtros homologados para evitar daños oculares y garantizar una experiencia segura».

Sin embargo, a pocos días del eclipse, todavía son pocos los establecimientos que han confirmado una programación específica. Uno de ellos es el Gran Hotel Nagari, situado en la plaza de Compostela. Sus responsables habilitarán durante la tarde del 12 de agosto la terraza Skyline, ubicada en la octava planta, con servicio de bar y reparto de gafas homologadas. Desde allí, los asistentes podrán contemplar dos espectáculos al mismo tiempo: la ría de Vigo y el cielo.

Según la gerente de la federación, Beatriz Carballido, el trabajo previo se ha centrado en que los asociados comprueben que los lugares elegidos para la observación estén libres de edificios, árboles, montes u otros obstáculos.

«Pretendemos que nuestros asociados comprueben con antelación que en el lugar elegido para la observación no existan edificios, árboles, montes u otros obstáculos, y ofrecerles pautas para que sus huéspedes disfruten al máximo de esta experiencia», explica. Feprotur también ha recabado las necesidades de los establecimientos para ayudarles a convertirse ese día en puntos de referencia.

El gran acontecimiento astronómico llegará así a Vigo en bandeja de plata: una cita para mirar al cielo y comprobar si la hostelería consigue también brillar bajo la sombra del eclipse.